Anyaország, Publicisztika :: 2025. december 11. 13:11 ::

Mint a kövek alatti élőlények, úgy másznak elő a napfényre a Jobbik bukott politikusai

A választás közeledtével nem csak az Ófidesz és az Újfidesz retorikai színvonala esik rohamosan, de a politikai kalandorok és szélhámosok, bukott vagy az egykori közegüket eláruló politikusok is vérszagot kaptak, s egy kis apróért vagy pillanatnyi népszerűségért képesek visszamászni a politikai térképre, ahonnan már korábban az átvert szavazók sikeresen lerugdosták őket.



Idézet egy hozzászólótól: "Elmondja Gábor, hogyan lehet 22%-ról lenullázni". Az ígéretes "önfejlesztő workshopot" amúgy 35 ezer forintért kínálgatja a lélekgyilkos ex-pártelnök (kép forrása: Vona Fb-oldala)

Vona Gábor a Második Reformkor Párt (2RK) elnökeként próbál helyezkedni. Kommunikációjának lényege, hogy Heves 2. OEVK (Gyöngyös) választatókerületében súlytalan pártok (Jobbik, MKKP) helyi jelöltjeivel próbál jelölti vitákat szervezni, s ettől próbál komolynak tűnni. Próbálja azt kommunikálni, hogy a fideszes Horváth László legyőzésére Gyöngyösön három jelöltnek van lehetősége: Kiss Jánosnak (Tisza), Dudás Róbertnek (Jobbik), illetve neki.

Nyilván a mérhetetlen 2RK és az 1% alatti Jobbik releváns tényező Vona szerint, de a Mi Hazánk Mozgalom helyi jelöltjét, Seres-Polyák Katalint szemérmesen meg sem említi. Gáborunk próbálja a saját képére hajlítani a valóságot, így próbálva félszemű királynak érezni magát a többi kamupárt között. Azt hiszi, így már meg is teremtette a legitimitást arra, hogy felszólítsa a Tiszát, hogy lépjenek vissza a javára, mert - a régi moslékot felmelegítve - a legerősebb és legfelkészültebb jelöltet kell támogatnia az ellenzéknek a Fidesszel szemben.

Vona csak két apró tényezőt vett ki a képletből. Az egyik az, hogy a nárcisztikus és önelégült paprikajancsinak nincsenek önálló döntéssel és gondolattal rendelkező jelöltjei, hanem mindegyiket Magyar Péternek hívják valójában, még ha más név és fotó is lesz a választókerületek plakátjain. Magyar pedig nem fog visszalépni Vona javára, már csak azért sem, mert mit is tudna adni egy 0%-os párt bukott elnöke a legújabb messiásnak?

A másik, amit elfelejt Vona, hogy sem ő, sem a marionettbábu Kiss János - akiről 2 héttel ezelőttig nem csak mi, de még a Tisza-szavazók sem tudták, hogy a világon van - nem tekinthető felkészült és alkalmas jelöltnek. Alkalmas, programmal és vízióval rendelkező jelöltet itt is csak a Mi Hazánk Mozgalom tud felmutatni.

Vonán túllépve lássuk az egyre inkább veszett kutyaként mindenkibe belemaró, prolihergelő parizeust, Jákob-Jakab Pétert. Ő a Szőlő utcai cigányidomítást most például arra használja, hogy jó bolsevik módjára az egyházba rúgjon bele, máskor meg a külhoni magyarok ellen hergel, vagy Dobrev Klárának mond köszönetet.

Jakab retorikában és gesztusokban jól láthatóan próbál a DK felé konvergálni, hátha felrakják a listára a kipróbált magyargyűlölők. Hogy önmagát valós tényezőként tüntesse fel, bejelentette, hogy bosszúra készül, és visszavág a Fidesznek a 4 évvel ezelőtti vereségért, amikor csupán 127 szavazattal kapott ki Csöbör Katalintól. Nyilvánvaló, hogy Jakab csak a sokadik lesz a Fidesz, a Tisza, a Mi Hazánk, a DK és az MKKP jelöltje mögött, de valamit mégis mutatni kell a DK felé irányuló ejtőernyőzés közben, ha más nincs, akkor az egykori "sikereket".

Azért annak örülhetünk, hogy legalább az egyik Peti bohóctól megszabadul jövőre a parlament.

Harmadiknak pedig itt van Sneider Tamás. Közéleti megnyilvánulásai láttán úgy látom, hogy ő legalább nem akar visszatérni aktív politikusként, inkább csak elemezni próbál a szintén ex-jobbikos Samu Tamás Gergővel. Elemzéseire nem szeretnék kitérni, annyit a korrektség jegyében mindenképpen meg kell jegyezni, hogy tárgyilagosnak tűnik minden irányba, pusztán azt nem értem, hogy kikhez szeretne szólni.

KG