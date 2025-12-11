Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 11. 11:25 ::

Dúró Dóra: legyen vége a politikai hergelésnek és a mismásolásnak is a Szőlő utcai ügyben!

Felelős magatartást és megoldásokat követelünk a gyermekvédelemben és a büntetés-végrehajtásban - írja Facebook-bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább olvasható a teljes szöveg.



Fotó: Szollár Zsófi / Index

A Fidesz és a liberálglobalista ellenzék egymást túllihegve próbál gyors politikai hasznot húzni a Budapesti Javítóintézetből érkező aktuális hírekből. Szomorú látni, ahogy érdekeiknek megfelelően mosnak össze helyzeteket, emelnek ki vagy hallgatnak el elemeket a történtekből. Kihasználva az intézményből kiszivárgott, valóban sokkoló felvételeket, tovább korbácsolják az indulatokat, és érdekeiknek megfelelően, ismét csak pár napig felszínen tartják a témát – hogy aztán újra elhajítsák azt, még mélyebbre lökve az érintetteket a földi pokolba.

A Fidesz sunyítása és lapítása mellett viszolyogtató a liberálglobalista politikai és médiaelit ordító kettős mércéje is. Amikor sorban bukkantak fel a gyermek- és fiatalkorúak ellen elkövetett, szexuális erőszakot feltételező ügyek, amelyek a liberális közegben népszerű embereket érintettek, ők elhallgatással, bagatellizálással, mentegetéssel reagáltak. Lakatos Márk esetében a Tisza Párt képviselőjelöltje, Nagy Ervin egyenesen arról beszélt, úgy tekint rá, mint addig, karaktergyilkosságot sejtetve az ügy mögött. Miután pedig Lakatos egy régi ügyében a rendőrség kimondta, hogy bűnös, csak tettei jogilag elévültek, a liberális elit hallgatott, az érintett pedig előadást tarthat a szabad ifjúságról Budapesten, 2025 őszén… Ez ellen miért nem tiltakoztak? Ez ellen miért nem tüntetnek?

A Mi Hazánk Mozgalom elutasítja ezt a bűnös hozzáállást. Ehelyett - szétszálazva az összemosott témákat - konkrét kérdéseink, megállapításaink és javaslataink vannak a helyzet minden elemére.

1. A gyermekvédelmen élősködő hálózat felszámolása

Ne feledjük, a Szőlő utcai eset része annak, hogy az intézményekben felnövő vagy időlegesen oda kerülő gyermekeket és fiatalokat, akár fiatal felnőtteket hogy zsákmányol ki szexuálisan egy aberrált hálózat. Ennek egyik, speciális esete a Szőlő utcai javítóintézet, ahol bizonyítottan felnőtt, és sajtóban megjelent vallomások alapján erős gyanú szerint fiatalkorú lakók is áldozatai lettek Juhász Péter Pálnak és az általa irányított prostitúciós hálózatnak. A kormány feltűnően kerüli, hogy a fiatalkorúak érintettségéről nyílt válaszokat adjon, kitér, mellébeszél. Követeljük, hogy nyilvános, gyorsított eljárásban derítsenek ki minden részletet: nevezzék meg a tetteseket! Gyermekáldozatok esetén a tettesek kémiai kasztrációja régi javaslatunk, a hálózatokat pedig speciális rendőrségi egységekkel mélységében kell felszámolni – akkor még inkább, ha politikusok, közéleti szereplők érintettsége lappangana a háttérben.

2. Felügyelői, vezetői erőszak a Szőlő utcában

Az elmúlt napokban közzétett felvételeken menthetetlen dolgokat láthattunk. Egy irodában megfélemlített, földre kényszerített, megtaposott fiatal. Rugdosó mozdulatok, hosszas fizikai erőszak. Aki végignézte a felvételt, még akkor is érezte, hogy túlkapás, kontrollvesztés történt, ha már dolgozott veszélyes fiatalkorú bűnözőkkel. Mert igen, a Budapesti Javítóintézetbe bűncselekmények elkövetéséért kerültek be az ottlakók, akiknek indulatkezelési problémái, dührohamai, egymást hierarchiába soroló farkasvilága adott esetben határozott fellépést, közbeavatkozást kíván meg. De nem a képen látható hosszas fizikai erőszakot. Elvárjuk, hogy ebben az ügyben az elkövetőt alapos kivizsgálás után elérje a jogos büntetés!

3. Tisztességes, kitartó felügyelők, nevelők

Ugyanakkor figyelmeztetünk az eluralkodó bűnbakkeresés rendkívüli veszélyeire. Akár az érintett intézményben dolgozó többi felügyelő, nevelő, gondozó és más munkatárs, akár a többi javító-nevelő intézményben kitartó dolgozó, akik nap nap után oldanak meg a legtöbb ember számára elképzelhetetlen helyzeteket, akadályoznak meg közvetlen sérülést, csökkentenek erőszakot: nem szabad, hogy ők kollektív megbélyegzést kapjanak!

Hogy akarjuk a pályára vonzani a várt új fiatalokat, akik frissek, megújítják a szakmát, ha számító, rövidtávon gondolkodó haszonleső politikusok fellengzősen az egész szakmáról mondanak negatív ítéletet?

És igen, legyen meg bennünk a józanság, hogy tegyünk különbséget gyermek és gyermek, fiatal és fiatal között. Nevelőszülőknél felnövő kisgyermek, lakásotthonban élő átlagos problémákkal küzdő gyermek, átmeneti otthonban lakó traumatizált fiatal, javítóintézetbe került fiatalkorú bűnöző: más és más élethelyzet, adódó feladat, alkalmas szakember kell, hogy eszünkbe jusson.

4. A gyermekvédelmi és szakemberi rendszer

A gyökérproblémához értünk. Ne feledjük, legalább 25-30 éves meredek zuhanásban van a gyermekvédelem, amelyből 15 év a Fidesz uralmához kötődik. A terület bűnös elhanyagolása, a gyermekvédelmi dolgozók, szociális munkások, segítő szakemberek, nevelőszülői hálózat és az ellátórendszer teljes semmibe vétele és elhanyagolása az, aminek a dekadens következményeit látjuk. Hogy építhetett volna ki különben egy intézményben hosszú időn át prostitúciós hálózatot egy közben kitüntetett igazgató? Miért lesz prostituált, bűnöző, drogos a rendszerből kikerülő fiatalok jelentős része is? Miért lehet akár indulatkezelési zavarokkal küzdő ember is pozícióban egy javítóintézetben? Mert a kormány semmibe veszi a területet, nem ad benne vonzó életpályát, nem hajlandó rendszerszintű megoldással előállni. Tüzet olt, néha büntet, aztán ha elül a zaj, ismét magára hagyja az ágazatot.

A Mi Hazánk Mozgalom a teljes gyermekvédelmet alapjaiban, a gyökérproblémánál kezelné. Újraépítenénk a lerombolt szakmát, érdemi fizetéssel, a dolgozók mentális támogatásával. Felszámolnánk az aberrált maffiát, speciális rendőrségi egységgel, elrettentő büntetésekkel. A javítóintézeteket pedig a fegyelemmel, a bűncselekményt elkövetők elleni szabályok betartásával, ugyanakkor önkontrollal bíró, mentálisan is magas fokon álló munkatársakkal erősítenénk meg.

Felszólítjuk a többi politikai erőt, hogy nőjenek fel a feladathoz, hagyják abba a bűnös, sehova nem vezető hergelést! A Fidesztől követeljük, hogy gyorsított eljárásban, nyilvánosan adjon válaszokat a hosszú ideje húzódó kérdésekre: vannak-e fiatalkorú áldozatai Juhász Péter Pálnak és hálózatának, hányan és kik érintettek még a munkatársak közül a prostitúciós rendszer üzemeltetésében, vannak-e intézményen kívüli megnevezhető szereplői, bűntársai az igazgatónak?

Ám mindez csak a kezdet. Feladatról feladatra haladva, a gyermekeket és a rendszerben dolgozókat támogatva hozzák helyre a bűnös mulasztásokat!

Ha a Mi Hazánk megkerülhetetlen erő lesz a választás után, felelősen, a fenti lépéseket betartva, hosszú távú megoldásokat hozva cselekszik. Nekünk az ember méltósága és az igazság érvényre juttatása egyaránt fontos, a gyermekek védelme pedig mindenek felett áll.