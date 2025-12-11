Anyaország :: 2025. december 11. 15:18 ::

Szijjártó: 800 millió köbméternyi földgáz vásárlásáról született keretmegállapodás Azerbajdzsánnal

Két év alatt 800 millió köbméternyi földgáz vásárlásáról született keretmegállapodás Azerbajdzsánnal, ami egy újabb igen fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával, Ceyhun Bayramovval közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az MVM és az azeri SOCAR egy újabb nagy földgázvásárlási keretszerződést hozott létre, amelynek értelmében a következő két évben napi 1,1 millió köbméternyi földgáz vásárlására nyílik lehetőség Magyarország számára Azerbajdzsánból.

"Ez azt jelenti, hogy két év alatt 800 millió köbméternyi földgáz megvásárlásának lehetőségéről állapodott meg az MVM és a SOCAR. Ez a szerződés minden részében kitisztázódott és létrejött. Ez egy újabb nagyon fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében" - szögezte le.

(MTI nyomán)