Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 11. 14:22 ::

Vádemelési javaslat Karácsony ellen - szívesen mártírkodna egy kicsit a buzikért

Karácsony Gergelyt a gyülekezési jog megsértésével vádolják a júniusi Budapesti Büszkeség Menetének megszervezése miatt, írja az Index.

"Ami a budapestieknek szabadság, az a főpolgármesternek szabadságvesztés? Vádemelési javaslattal zárta a rendőrség azt a nyomozást, amit ellenem indítottak a júniusi Budapesti Büszkeség Menete kapcsán" – jelentette ki Karácsony Gergely csütörtökön egy videóban, hozzátéve: "a gyülekezési jog megsértésével vádolnak, ami teljesen abszurd, hiszen a Fővárosi Önkormányzatnak nincs joga a gyülekezéshez. A Fővárosi Önkormányzatnak ahhoz van joga – és ezt semmilyen törvény nem korlátozza –, hogy a saját közterületein olyan rendezvényt tartson, amilyet akar."

Karácsony Gergely azzal folytatta, hogy "az elmúlt évtizedekben a civilek által szervezett Budapest Pride helyén idén a Fővárosi Önkormányzat által szervezett Budapesti Büszkeség Menetét tartottuk, ezen a meneten sok százezer budapesti és lélekben budapesti vett részt, tett hitet amellett, hogy nem lehet minket megfélemlíteni, nem lehet minket korlátozni a legalapvetőbb jogainkban, abban, hogy kimenjünk az utcára, és elfogadjuk, hogy nem egyformák vagyunk, hanem egyenlőek".

A főpolgármester úgy látja: "tizenöt éve olyan rendszerben élünk, amely gyűlöl minden társadalmi autonómiát, gyűlöli a szabadság kis vagy éppen nagyobb szigeteit, többek között gyűlöli a Fővárosi Önkormányzatot is. Pénzügyi megszorításokkal megpróbálták elérni, hogy a városvezetésnek ne legyen szabad keze abban, hogy felhasználja a város saját forrásait. Most arra is kísérletet tesznek, hogy még szabadlábon se maradhasson a főpolgármester."

"Egy olyan rendszerben, ahol a jog nem az embereket védi, hanem a hatalmat, ebben a szabad közösségeket fojtogató rendszerben a szabad város főpolgármestereként törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor büntetőjogi eszközökkel is fellépnek ellenem. Nemcsak ez a mostani nyomozás és a gyülekezési jog korlátozása, hanem a parlament asztalán lévő mostani törvényjavaslat is, amely börtönnel fenyegeti a főpolgármestert, ha nem járul hozzá a város kizsebeléséhez, mind azt mutatja, hogy a rendszer eljutott a végső töréspontig" – vélekedett Karácsony Gergely, aki büszke a vádemelésre és arra, hogy minden politikai kockázatot vállalt a "város szabadsága érdekében".