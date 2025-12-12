Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 12. 13:23 ::

Kilenc évre ítéltek egy rendkívül erőszakos rablót Miskolcon

A Miskolci Járásbíróság maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés, súlyos testi sértés és rablás bűntette miatt kilenc év szabadságvesztésre és kilenc év közügyektől eltiltásra ítélt egy erőszakos telefontolvajt - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vádlott két évvel ezelőtt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóhídvégen egy közterületen megvert egy férfit, hogy megszerezze annak mobiltelefonjait. A terhelt csak a helyszínen lévő másik két személy beavatkozásakor hagyott fel a veréssel, azonban amikor a sértett megpróbált volna elmenni, a vádlott újra bántalmazni kezdte.

A sértett végül átadta a nála lévő mobiltelefont a vádlottnak, aki a bántalmazott másik - közterületi asztalon lévő - mobilját is magához vette. A telefontolvaj olyan súlyosan megverte a férfit, hogy az nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett el, fogvesztése pedig maradandó fogyatékosságnak minősül - közölték.

Mint írták, a bíróság egy eljárásban bírálta el a terhelt egy másik ügyét is, amelyben a vádlott és testvére 2022-ben "szóváltásba keveredett" egy férfival. A sértettet a vádlott arcon ütötte, aki ettől elesett, majd miután felállt, elhagyta az ingatlant.

A terhelt és testvére követték az utcára, ahol a vádlott megverte a sértettet, a verésnek végül a testvér vetett véget. A sértett ebben az esetben is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el - olvasható a közleményben.

A sajtóanyag szerint a járásbíróság súlyosító körülményként értékelte a bűncselekmények többszörös halmazatát, a vádlott többszörös visszaesői minősültségét és az elkövetés kitartó, gátlástalan mivoltát. Enyhítő körülményként esett latba a férfi beismerése és az időmúlás (!).