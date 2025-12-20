Anyaország :: 2025. december 20. 12:36 ::

Mellkason szúrtak egy 15 éves lányt egy Budapest belvárosi szórakozóhely előtt

Megkéseltek egy fiatalt szombaton hajnalban a Peaches & Cream nevű belvárosi szórakozóhely előtt. A hír egy Blikk által átvett TikTok-videó nyomán kezdett terjedni, a fővárosi rendőrök a Telex kérdésére megerősítették a késelés tényét.

Azt írták, hogy „2025. december 20-án hajnali 4 órakor egy VI. kerületi szórakozóhely előtt egy 15 éves lányt mellkason szúrtak, akit a mentők kórházba szállítottak.” A rendőrök az adatgyűjtés és tanúkutatást még a helyszínen elvégezték, és 40 percen belül elfogtak három főt a VIII. kerületben. Mindhármójukat előállították, elszámoltatásuk és a történtek tisztázása folyamatban van. „A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást és a nyomozók azt is vizsgálják, hogy más bűncselekmény megvalósult-e” – írták.

A mentők az Indexszel azt közölték, hogy a helyszínről ellátást követően egy súlyosan sérült fiatal lányt rohamkocsival vittek kórházba. A szórakozóhely Facebook-oldalán arról írtak, hogy nem bent történt az eset.

„Nem, nem a Peaches-ben történt az eset! Zárás után egy mellék utcából szóltak a még bent lévő személyzetnek, hogy 2 Nő összebalhézott, természetesen segítettünk, riasztottuk a hatóságokat és segítettük az Ő munkájukat is!” – tették közzé borzalmas helyesírással.

A közösségi médiában elkezdett terjedni egy másik felvétel is, ezen a rendőrök egy férfit egy rendőrségi furgonba kísérnek. A rendőrség ezzel összefüggésben azt állította, hogy előző éjjel „garázdaság bűncselekményének gyanúja miatt is intézkedtek a rendőrök a szórakozóhelynél”, tehát a két ügynek nincs köze egymáshoz, írja a Telex.