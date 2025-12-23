Anyaország :: 2025. december 23. 11:12 ::

Mélyrepülésben a forint

Karakteres felszúrással indult a kedd reggel az euróárfolyamban, a 391,4-es kurzus kéthavi mélypontot jelent a forint szempontjából. Ezután kisebb korrekció érkezett, de az árfolyam így is 390 felett jár.

A Portfólió szerint nem a globális devizapiaci hangulat változása okozza a forint gyengülését. A magyar deviza december eleje óta gyengül, 382-ről 390 fölé. Emiatt továbbra is arra lehet gyanakodni, hogy a Magyar Nemzeti Bank lazább kamatpolitikára tett utalásai hatnak, illetve a felépült nagy carry-állományok év végi pozíciózárásai is gyengíthetik a forintot.

(24 nyomán)