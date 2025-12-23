Anyaország :: 2025. december 23. 16:26 ::

Gulyás: januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása

Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely közölte: a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét két lépésben megduplázza. Ez július elsejével 50 százalékban megtörtént, további 50 százalék erejéig pedig január elsejével folytatódik - jelezte.

A döntés egymillió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, kettőnél havonta 80 ezer, háromnál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál - ismertette a tárcavezető.

(MTI)