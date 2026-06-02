2026. június 2. 13:31

Tarr Zoltán: társadalmi egyeztetés indul a közmédia átalakításáról

Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata - írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el minisztériumba, és akivel egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor.

A tárcavezető saját beszámolója szerint a tárgyaláson elmondta, "tudjuk, hogy az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében: ezen az úton el is indultunk, de ezt a változást a törvények, az alkotmány betartásával tehetjük meg".

Tarr Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték munkát.

"Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is" - emelte ki.

A miniszter szerint a közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem a politikusokat és nem hatalmi érdekeket, ezt azonban sokan elfelejtették az elmúlt években. Az előremutató találkozón ebben mind egyetértettünk - jegyezte meg.

Tarr Zoltán hangsúlyozta azt is, hogy a közmédia függetlensége mellett a teljes magyar sajtó helyzete fontos számukra.

"Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat. A sajtóetika szabályai szerint működő, független magyar újságírók pedig azt, hogy 16 év után végre már nem egy őket lehallgató, kémlelő, elnyomó rendszer alatt dolgoznak, hanem egy szabad országban szolgálhatják tovább a nyilvánosságot" - fogalmazott a tárcavezető.

(MTI)