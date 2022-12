Kuruc.info

Extra :: 2022. december 18. 10:31 ::

Devalvált kitüntetések, a húsos fazék körül tolongó NER-lovagok és -lovaginák

A NER kontraszelektált világában olyannyira belefásultunk a devalvált kitüntetések híreibe, hogy már alig figyelünk rájuk. A húsos fazék körül tolongó senkik, az egymást tipró újbarbár dzsentrik, a hatalomhoz dörgölődző önjelölt Rákay Philipek, a sárga irigységbe belebetegedő celebek hangoskodásához is úgy hozzászoktunk, hogy csak akkor kapjuk fel a fejünket, ha a szellemileg, testileg leépült Győzike átveszi a Szellemi Honvédő-díjat két öngyilkossági kísérlete és folyamatos pszichiátriai kezelése közben. Példátlanul rövid idő alatt kiérdemelte a Fidesz-tagságot, Budai Gyula patronálta, együtt vonult a Békemenet első sorában Fásy Ádámmal, Bencsik Andrással, Pataky Attilával és Stefka Istvánnal. Kivívta Áder János és felesége barátságát, s már bennfentesen bizalmaskodó, ahogy a képen átfogja mindkettőjük hátát.



Győzike két kézzel ragaszkodik új barátaihoz

Ha nem is lesz Győzikéből diplomata, sem Szingapúrban, sem Torontóban, mint egyes árulókból, vagy megvett kreatív igazgató a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nél, de jó eséllyel lehet Farkas Flórián utódja a cigányoknál, hiszen ő is meg tudja számolni és zsebre tenni a pénzt. Mára az is világossá vált: a lopós Flórinak menlevelet adott a Kedves Vezető, semmiért sem büntethető. Mivel a „kétharmaddal mindent meg lehet csinálni” elvét valló Szijjártó Péter is kapott Szellemi Honvédő-díjat a CÖF-CÖKA nevű gittegylet életművész vezetőitől, elviheti magával Győzikét Moszkvába (akár Bea asszonnyal együtt is), s bemutathatja Lavrov külügyminiszternek, csak találjanak a lovári nyelvet beás akcentussal beszélő tolmácsot.



Tamás Lajosné Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója

Ez a szánalmas bohóckodás, az úrhatnám rongyrázás, egymás kivagyi feldíszítése kétes hatalmi kellékekkel, persze felüről fertőz lefelé. Jó embert keresünk, és ravasz gazembereket találunk.

Augusztusban megírtuk , hogyan röptette sajtós libáját a lelépő Áder János a Duna Médiaszolgáltató Zrt. élére. Lajos Tamásné Altorjai Anita (1965. május 13., Pécs, Hartmann Ilona) annyira jelentéktelen a szakmában, hogy az igazi televíziósok nem is tartják nyilván. De pályáján a politikai rendőrség (BM III/III) egyik főoperatív SZT-tisztje, Békés Sándor, az „AC-25” r. őrnagy indította el 1985-ben Pécsett az ottani tv-stúdió vezetőjeként, és futtatta fel, amíg csak Pestre nem ért. Itt most azt a 72 éves Dobos Menyhértet váltotta a jól fizető székben, aki 2011-től szerény képességekkel, de szolgalelkűen garantálta a NER-nek az egyoldalú tájékoztatást, a lejárató akciókat, a Fidesz-káderek kontraszelektív előmenetelét és gazdagodását, a volt állambiztonsági ügynökök felkarolását, kitüntetését. Ő vezette a Rogántól kapott tiltólistát is: ki nem alkalmazható, nem szerepeltethető, nem hívható meg a műsorokba. A végrehajtást a titkosszolgálatok ellenőrizték (és ellenőrzik), ahelyett, hogy azt vizsgálnák például: a roppant kártékony Gyöngyösi Márton a Jobbik elnökeként tényleg CIA-parancsokat hajt-e végre, vagy mások vették meg, ahogy ez a gyanú az országgyűlésben is szóba került.



Dobos Menyhért korábbi vezérigazgató mint kitüntetett

És mit ad Isten, kit tüntet ki elsőként Lajos Tamásné Altorjai Anita vezérigazgató, újdonsült hűbéres a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nél három hónap elteltével? „ Példaértékű, kiemelkedő szakmai munkájáért és a közszolgálatért végzett tevékenység elismeréseként” Duna-díjat adományozott elődjének: Dobos Menyhértnek. Az elvtelenül feldicsért híradásipari technikusnak az a Papp Dániel, MTVA-vezérigazgató adta át a díjat ünnepélyes felhajtás közepette, akinek munkahelye, az MTVA épülete előtt a tüntető diákok éppen kalapáccsal verték szét a képernyőt , jelképesen tiltakozva a propaganda-nagyüzem elfogult műsorpolitikája ellen. Dobos a műsorok megrendelőjeként, Papp az elkészítőjeként egyébként jól megértették egymást, például akkor, amikor cinikus egyetértésben életműműsort sugároztak a „Sarkady Géza” fedőnevű ügynökről, azaz: Bánki Iván MTV-rendezőről , aki Bayer Zsolt szerint „egy nőt a halálba kergetett tevékenységével”. (Csak nehogy eszébe jusson Altorjainak életműműsort rendelni mentoráról: Békés Sándor SZT-tisztről, állambiztonsági őrnagyról, mert Papp megcsinálja, aztán várja a kitüntetését.)



Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Altorjai Anita

A kormánysajtóban túlértékelt, amúgy mesterkélt háziünnepségen természetesen megjelent Vitézy László rendező is, kollégája: Lajos Tamás feleségének díszleteként. (Lajos Tamás videooperatőr, producer, Vidnyánszky Attila jobb keze, törtető NER-káder, nagy összegű állami támogatások címzettje.) Vitézy az utóbbi időben személyének túl nagy jelentőséget tulajdonítva keresztül-kasul nyüzsögi magát a propagandafórumokon önmenedzselő szerepkörben. Most ő adta át az életműdíjat Kudlik Júliának, akiről már 2006 tájékán kiderült, hogy Orbán Viktor kedvence volt a katonaságnál, esténként a hálóteremben sűrűn hangoztatta, hogy neki „ezt a csajt írta fel receptre a körzeti orvos”. Nem véletlen, hogy nagy emberként meg is ismerkedett vele. Persze csak úgy késői kíváncsiságból. Vitézy László pedig, mint egy lebarnult brazil vendégmunkás előbb az Orbán családba nősült be, majd a sikeres állambiztonsági ügynök Szegvári (Spán) Katalin férjeként vonult be az MTV-be és keresett kapcsolatokat az induláshoz. Talált.



Vitézy László életműdíjat ad át Kudlik Júliának

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy Herczeg Ferencet lejáratva, a róla elnevezett díjat kapta Dobos Menyhérttől 2020-ban Győri Béla, a Magyar Rádió munkatársa, a politikai rendőrség (BM III/III) „Riporter” majd „Miskolci” fedőnevű ügynöke.

Semmi és senki sem az, aminek látszik a felszínen, a hatalom árnyékában rosszul összetolt díszletek között. Az „önmegvalósító” magamutogatás visszataszító, jobb érzésű emberek, magukra adó értelmiségiek ma már nem fogadnak el devalvált kitüntetéseket egyetlen hatalomtól sem.



Deutsch Tamás kitünteti az MTK hűséges drukkerét, Rónai Egont

Befejezésül a kitüntetések abszurduma: Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő, az erkölcsi romlottság hazai mértékegysége, az MTK elnöke „az MTK örökös szurkolója” elnevezésű kitüntető díszoklevelet adott át Rónai Egonnak, az ATV vezető munkatársának az MTK-Gyirmót másodosztályú labdarúgó mérkőzés alkalmával. Egy ilyen Deutsch-féle inkább vegyen spenótot a piacon, mint politikai tv-műsorok vezetőjét a másodosztályú meccs szünetében.

Kuruc.info