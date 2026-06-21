Anyaország :: 2026. június 21. 19:10 ::

Kigyulladt mozdony okoz fennakadást a Dunakanyarban

Kigyulladt egy tehervonat mozdonya vasárnap Verőce és Nagymaros között, emiatt a szobi vasúti fővonalon az esti órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó vonatokra, Vác és Szob között pedig pótlóbuszos átszállásra kell számítani - közölte a Mávinform a honlapján.

A Z70-es vonatok csak a budapesti Nyugati pályaudvar és Vác között közlekednek, Vác és Szob között pótlóbuszok járnak. A nemzetközi vonatok várakoznak a fennakadás végéig (Metropolitan és Hungária railjetek; Metropolitan és Báthory EuroCity)

A katasztrófavédelem az oltás idejére leállította a vasúti közlekedést a két állomás között, azonban a felsővezeték áramtalanítása miatt hosszabb szakaszon, Vác és Szob között teljesen szünetel a forgalom. A várakozó vonatok utasait pótlóbuszokra szállítják át.

(MTI)