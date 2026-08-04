Anyaország, Háború :: 2026. augusztus 4. 17:30 ::

Komplett világháborús motorkerékpár került elő a Dunából

A német DKW NZ 350-1 motorkerékpár mellett TMi–35 aknákat, kézigránátokat és tüzérségi gránátmaradványokat, valamint német és orosz gyalogsági lőszereket, állatcsontokat és civil kerámiákat találtak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei.

A Duna rekordalacsony vízállása a számos kedvezőtlen következménye mellett ezen a hétvégén egy váratlan pozitívummal is szolgált. Járókelők lettek figyelmesek egy, a Batthyány téri rakpart sziklái alól kilógó motorkerékpár villájára. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) helyszínre kiérkező munkatársai megállapították, hogy a bejelentés tárgya valóban egy háborús ereklye, pontosabban egy német DKW NZ 350-1 motorkerékpár, ráadásul egy közel komplett darab. A vízállás azonban nemcsak ezt, hanem sokkal veszélyesebb eszközöket is láthatóvá tett: mintegy hat, hordozókeretben lévő német tányérakna, valamint kézigránát és tüzérségi gránátmaradványok is előkerültek. Mivel a motor vonzotta a tekinteteket, a hatóságok szombat éjszakára biztosították a helyszínt, hajnali kettőkor pedig az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái végrehajtották a mentesítést.

A DKW és környezetének feltárása másnap kezdődhetett meg. Az iszap és a törmelék eltávolítása közben előbukkanó kísérőleletek sokfélesége miatt valószínűsíthető, hogy egy „háborús hulladékgödör” bukkant elő a vízből, amelybe az ostrom után egyaránt beleszórták a hulladékot és a hadianyagot. Az első órákban főként német és orosz gyalogsági lőszerek, állatcsontok és civil kerámiák kerültek elő. Ekkor már az is látható volt, hogy az iszap jól konzerválta a motorkerékpárt és az előkerült felszerelésmaradványokat – köztük egy német Y-szíjat és egy bajonettpapucsot. Komolyabb korrózió azokon a részeken figyelhető meg, amelyeket a vízszint ingadozása időszakosan a felszínre hozott. A DKW tágabb környezetének feltárásakor később több és veszélyesebb hadianyag is előkerült. Összesen tíz német TMi–35 akna miatt kellett ismét riasztani a tűzszerészeket. Kiemelésükhöz és elszállításukhoz már a Bem rakpart forgalmának ideiglenes lezárására is szükség volt.

A parthoz képest alacsonyan fekvő, nehezen járható, sziklás terep, valamint az iszaptól és a benne rekedt víztől több mint 200 kg-ra „hízott” DKW miatt a motorkerékpár kiemelése a part irányába nem volt megoldható. Segítséget a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat nyújtott: értesítésük után egy órával megérkezett egy kutatóhajó, amely a Duna pesti oldalára szállította a motort. Innen gépjárművel szállították el a HM HIM Kerepesi úti hangárába, ahol a következő hetekben az előkerült kísérőleletekkel együtt megkapja a szükséges tisztítást és állagmegóvást.

A kiemelt motorkerékpár alatt emberi maradványokra is bukkantak a HM HIM munkatársai, amelyekről – a leletanyag alapján – feltételezhető volt, hogy katonai vonatkozásúak a II. világháború időszakából. A HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság szakemberei a feltárási munkát megkezdték, azonban a maradványok és a leletanyag elhelyezkedésének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy német katonákról van szó, így a helyszínt és az addig exhumált vázat – a magyar hadisírgondozó szakemberek levonulása és az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonáinak mentesítési munkálatait követően – átadták a német partnerszervezet, a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) magyarországi exhumálásokért felelős kollégája részére. A további maradványok kiemelését már a VDK végezte el - olvasható a Magyar hadisírgondozás Fb-oldalon.