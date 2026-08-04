Anyaország :: 2026. augusztus 4. 11:10 ::

Máris visszavonták az M1 Híradó új főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

Visszavonta a közmédia vezetősége az M1 Híradó nemrég bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének, Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak a megbízását – írja közleményében a Duna Médiaszolgáltató Zrt.

Tegnap még azt írták: „A megújuló közmédia küldetése többek között, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők. Az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós”.

Egy nappal később azonban érkezett a közlemény, melyben így magyarázzák a két vezető megbízásának visszavonását:

A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.

Hétfőn több lap is írt arról, hogy Hajdú Gábor korábban a HírTV-nél és at Echo TV-nél is dolgozott, illetve később Mészáros Lőrinc cégcsoportjának is volt a kommunikációs szakembere. Borsa Miklós korábban már vezette az M1 híradóját. Munkájával összefüggésben 2015-ben megtámadták: a bántalmazó azt kiabálta az állami tévé hírolvasójának, hogy „most hazudj!”, majd megütötte. Ezután nem tért vissza a képernyőre.

Miután a Telex megírta a 24.hu-ra hivatkozva, hogy az új főszerkesztő és a műsorvezető hol dolgozott, Magyar Péter miniszterelnök csak annyit írt a lap Facebook-oldalán: "nem hinném…"

(24 - MTI nyomán)