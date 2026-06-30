A Hankó Balázst támadó Nagy Ervin és hasonszőrűek figyelmét az alábbi táblázat tanulmányozására hívjuk fel - írja közleményében a Fidesz.
Baloldali művészek kulturális produkcióinak támogatásai (csak 2019 után!):
Alföldi Róbert: 2 milliárd 231 millió FtMolnár Áron (NoÁr): 461 millió FtPintér Béla és Társulata: 296 millió FtCsáki Judit: 108 millió FtNagy Ervin: 100 millió FtBródy János: 16,5 millió FtMajka: 9,3 millió FtGeszti Péter és környezete: 7,5 millió FtMuhi András: 5,8 millió FtPéterfy Bori: 5,3 millió FtFluor Tomi (Wellhello): 5 millió FtByeAlex: 1,8 millió Ft
Tanulság: ne szólj szám, nem fáj fejem - teszik hozzá a közlemény végén.