Anyaország :: 2026. június 30. 19:02 ::

Hankó Balázs védelmében tette közzé a Fidesz, hogyan támogatták milliárdokkal Alföldit, Noárt és társaikat

A Hankó Balázst támadó Nagy Ervin és hasonszőrűek figyelmét az alábbi táblázat tanulmányozására hívjuk fel - írja közleményében a Fidesz.



Molnár Áron nyilván kevesellte a 461 milliót

Baloldali művészek kulturális produkcióinak támogatásai (csak 2019 után!):

Alföldi Róbert: 2 milliárd 231 millió Ft Molnár Áron (NoÁr): 461 millió Ft Pintér Béla és Társulata: 296 millió Ft Csáki Judit: 108 millió Ft Nagy Ervin: 100 millió Ft Bródy János: 16,5 millió Ft Majka: 9,3 millió Ft Geszti Péter és környezete: 7,5 millió Ft Muhi András: 5,8 millió Ft Péterfy Bori: 5,3 millió Ft Fluor Tomi (Wellhello): 5 millió Ft ByeAlex: 1,8 millió Ft

Tanulság: ne szólj szám, nem fáj fejem - teszik hozzá a közlemény végén.