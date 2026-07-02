Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. július 2. 19:10 ::

Dávid-csillagos cigány buzikkal a diszkrimináció ellen: jogsegélyszolgálatot indított az országos "roma" önkormányzat

Jogsegély- és információs szolgálatatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata (MROÖ), első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák - közölte Dancs Mihály, az MROÖ elnöke csütörtökön Budapesten, a fővárosi iroda megnyitó rendezvényén.



Buzis Géza - ez a halmozottan hátrányos ratyivonulás-szervező vezeti a pécsi irodát (fotó: Fb)

Dancs Mihály arról beszélt, hogy a jogsegélyszolgálat elindításával a "polgárjogi szellemiségben működő" új önkormányzati vezetés a szervezet harmincéves adósságát törleszti a magyarországi cigány közösségnek.

A szolgálat irodáiban a "cigány emberek" jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. "Ez a magyarországi cigányságnak mérföldkő" - fogalmazott az MROÖ elnöke.

Aba-Horváth István, az Országgyűlés "roma" nemzetiségi szószólója arról beszélt, hogy újra kell gondolni a közösség dolgait, újra kell szervezni a cigány közösséget. A rendszerváltás óta eltelt idő nem tudott a közösségnek igazi megoldást hozni - mondta. A szószóló kijelentette: a valóság az, hogy felismertük, rossz úton jártunk. Az új, való világba való belépés pedig az, hogy újradefiniáljuk önmagunkat, lebontjuk a közösségben lévő falakat, az árkokat eltüntetjük politikai, etnikai, gazdasági, szociális és kasztsíkon is - tette hozzá.

"A cigány ember nem lehet önmaga farkasa! Ezért az első lépés, hogy mi megfogalmazzuk azt, hogy a magyar közigazgatási területen belül lévő összes cigány a testvérünk" - fogalmazott Aba-Horváth István. Azt mondta, a magyarországi cigány közösségé az országos önkormányzat és a szószólói intézmény, és e mögött kell mindazoknak felsorakozniuk, akik változást akarnak, hogy a legelnyomottabbakon segíteni tudjanak.

Hozzátette: "roma" nemzetiségi szószólóként több mint egymillió embert képvisel. Mint elhangzott, a pécsi iroda vezetésével Buzás-Hábel Géza "jogvédőt", a "Pécs Pride" főszervezőjét bízták meg. Az eseményen jelen volt India budapesti nagykövete, Anshuman Gaur.

A közreadott sajtóanyag szerint az új szolgáltatás elindításáról az országos önkormányzat közgyűlése döntött május végén. Az országos jogsegélyhálózat létrehozásának szükségességét azzal indokolták, hogy egy demokratikus jogállamban nem elfogadható, hogy emberek azért maradjanak segítség nélkül, mert nem tudják, kihez fordulhatnak, nem rendelkeznek megfelelő jogi ismeretekkel, vagy nincs anyagi lehetőségük jogi képviselet igénybevételére.

"A szolgálat létrehozásának célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket, és akkor sem, amikor a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését akadályozó jogvitákkal vagy törvényességi problémákkal szembesülnek" - fogalmaztak.

Közölték, az irodákban közvetlen jogi segítséget nyújtanak az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy, a lakhatás vagy a szociális ellátások területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés esetén. A szolgálat segítséget nyújt továbbá "gyűlölet-bűncselekmények, gyűlöletbeszéd, zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek" kezelésében is. Továbbá a települési "roma" nemzetiségi önkormányzatok szakmai és jogi támogatását is szolgálja.

A most megnyíló irodák működésének finanszírozását Dancs Mihály saját tiszteletdíjából és költségtérítéséből biztosítja, vagyis "elnöki javadalmazását teljes egészében a közösségi szolgálat és az intézményrendszer megerősítésére fordítja".

Az MROÖ tervei szerint 2027 januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély- és információs szolgálat, biztosítva, hogy a jogvédelem és az érdekképviselet lehetősége minden "roma" közösség számára elérhető legyen - írták a sajtóanyagban.

(MTI nyomán)