Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. augusztus 3. 10:00 ::

"Orsós úr lyukra futott" - nyomoréknak nevezte kiszemelt áldozatát a cigány telefonos csaló, amikor lebukott

Júniusban készült az a hangfelvétel, amin az hallható, hogy a magukat banki ügyintézőnek kiadó, profinak nem nevezhető banki csalók telefonon keresztül próbáltak pénzt kicsalni egy embertől.



Képünk (valószínűleg) illusztráció

A banki csaló azzal kezdte mondandóját, hogy a hívás előtt 11 perccel „gyanús, idegen belépést” tapasztaltak az internetbankjában, majd onnan egy 3 millió forintos utalást indítottak. A csaló ezután megkérdezte, hogy az a hívott személy kezdeményezte-e az utalást, vagy sem.

Tipikusan így kezdődnek azok a banki csalások, amikor arra hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni emberektől, hogy a számlájukon lévő összeg „veszélyben van”, emiatt utalják át a pénzüket egy megbízható számlára, hogy a pénzüket biztonságban tudhassák.

A kiszemelt áldozat hamar felismerte, hogy mire akar kifutni a hívás, de a hangfelvétel kedvéért azt felelte, nem ő kezdeményezte az utalást.

A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni:

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