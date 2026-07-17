Anyaország :: 2026. július 17. 18:46 ::

Magyar Péter: felesleges, alig használt adónemeket töröl el a kormány

Fontos döntéseket hozott a kormány a többi között a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásával, a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatának megszüntetésével kapcsolatban és az egyéni vállalatokat szelektíven büntető adózási gyakorlatról - jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán péntek délután.

Magyar Péter bejegyzésében azt írta: fontos döntéseket hozott a kormány annak érdekében, hogy megszüntessék a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát.

"Rendet teszünk továbbá a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. Emellett duplájára emeljük a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítjük elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseinket" - írta.

Hozzátette: emellett több kisebb adófajtát eltörölnek és megszüntetik "az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető" adóztatási gyakorlatát.

Közölte: a kormány úgy döntött, "egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá" teszik a magyar adórendszert.

"Öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt, és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Ráadásul mindezzel újabb akadályokat hárítunk el az uniós források hazahozatal előtt" - tette hozzá.

Magyar Péter a bejegyzéshez csatolt videóban bejelentette: eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Ezt az adót az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle.

Eltörlik az ebadót is. Ezt eddig 16 településen vetették ki az Orbán-kormány döntése alapján - tette hozzá.

Közölte: megszüntetik a bevándorlási különadót is, amely adóból az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon; "kizárólag propagandacélokat használt".

"Kivezetjük a szén-dioxid-kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyekről az Orbán-kormány pontosan tudta, hogy az uniós joggal ellentétesek, és hogy azt évek múlva a bírósági ítélet után a magyar költségvetésnek, vagyis a magyar adófizetőknek vissza kell majd fizetniük" - mondta Magyar Péter.

Úgy fogalmazott: ezt az adót szándékosan néhány vállalat külön büntetésére vezette be az előző kormány, hogy az Orbán Viktorhoz közel álló oligarchák utána megszerezhessék áron alul ezeket a cégeket. Ezzel a jogellenes döntéssel a Fidesz-kormány 100 milliárdos visszafizetési és kamatfizetési terhet hagyott az országra.

Kiemelte, a szén-dioxid-kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, illetve felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.

"Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadjuk el és olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek a nagy szennyezőket arra kényszerítik, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, azon vállalatokat a jelenlegieknél sokkal magasabb díj és adótételek fogják sújtani" - emelte ki.

Hozzátette: a Tisza-kormány nem iparellenes. Kiszámítható, ipar- és vállalkozásbarát gazdasági környezetet teremtenek, mert Magyarországnak szüksége van beruházásokra, korszerű technológiára, tisztességes munkahelyekre és erős magyar vállalkozásokra. De ezzel együtt minden magyar ember jogos elvárása, hogy minden vállalat vigyázzon a vizeink, a levegőnk és a földjeink tisztaságára, takarékoskodjanak a természeti kincseinkkel.

"Az álláspontunk egyértelmű és transzparens. A hazai és a külföldi vállalkozóktól egyaránt elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a magyar törvényeket, a helyi közösségeket, a munkavállalókat, valamint a környezetvédelmi és vízvédelmi előírásokat. Magyarországon minden befektetőre ugyanazok a világos és kiszámítható szabályok vonatkoznak majd" - mondta.

Kitért arra: rendet tesznek a nagyvállalatok által használt társasági adókedvezmények között is. Megszüntetik azokat a kedvezményeket, amelyeket szinte kizárólag a globális nagyvállalatokat és a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták, és nem a magyar gazdaság növekedését.

Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket. Megszüntetik azt a rendszert, amelyben az ilyen alapítványoknak adott támogatás háromszorosát lehetett levonni az adóalapból.

"Az előző hatalom által létrehozott jogszabályi környezetet és az adómentességet kihasználva a leggazdagabbak több ezer milliárd forintot helyeztek el bizalmi vagyonkezelőknél. A Tisza-kormány javasolja bezárni a kiskapukat és visszamenőleg is megvizsgálni az adóelkerülési praktikákat. Úgy alakítjuk át a bizalmi vagyonkezelés szabályozását, hogy az ne a NER-es ügyeskedők adóelkerülését, hanem az eredeti gazdasági célt szolgálja, hogy a magyar családi vállalkozások generációváltását segítse" - fogalmazott, jelezve: ez évente várhatóan több tízmilliárd forint adóbevételt fog generálni.

A NAV elnöki pozíciót nyílt pályáztatás útján fogják betölteni, és a korábbi gyakorlattal ellentétben a NAV-elnök nem lesz államtitkár.

"Az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyásolástól mentes szervezetként kell működnie. Ezekkel a döntéseinkkel egyben teljesítjük az uniós ezermilliárdok hazahozatala kapcsán vállalt kötelezettségeinket is" - mondta.

A vonatkozó törvényjavaslatot pénteken benyújtják az Országgyűlésnek.

(MTI)