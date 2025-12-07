A jubileumi szentévben Rómában és a Vatikánban rendezett, "több mint kétszáz magyar programról számoltam be XIV. Leó pápának" - mondta el Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a pápai általános audiencián való részvételét követően az MTI-nek szombaton.
Hankó Balázs az MTI-vel közölte, hogy vatikáni egyeztetései során bejelentette a magyar kormány igényét, miszerint 2030-ban Magyarország által adományozott betlehem állhasson a Szent Péter téren.
2030-ra esik az egykor a Szent Péter-bazilika szomszédságában található, Szent István királytól alapított magyar zarándokház ezer éves évfordulója.
Arról a kisebb épületnagyságú betlehemről van szó, amelyet a Vatikán minden évben a karácsonyi időszakban helyez el a Szent Péter tér közepén. A betlehem majdnem mindig Olaszország térségeiből érkezik, de 2021-ben például Peru ajándékozta a gyermek Jézus születése jelenetét.
A miniszter azt is bejelentette, hogy a Római Magyar Akadémia százéves fennállásának évfordulójára, vagyis 2027-re a kulturális intézetnek otthont adó Falconieri-palota szükséges felújításai megvalósulnak.
Ami az audiencián való részvételét illeti, Hankó Balázs hangoztatta, lehetősége volt megköszönni XIV. Leó pápának, hogy "mi, magyarok, a remény zarándokai mottójú szentévben, amelyben a hit és a kultúra találkozott egymással, több mint kétszáz programot szervezhettünk".
(MTI nyomán)