Idén is lesz Vármegyés Karácsonyváró

Idén is karácsonyi eseményt szervez mozgalmunk advent 3. vasárnapján. December 14-én vasárnap délelőtt várunk mindenkit Székesfehérváron, aki a fogyasztási és vásárlási mániában szenvedő tömegek fejvesztett rohanása helyett mást akarnak. Akik inkább az ünnep lényegére akarnak figyelni a hagyományokon, a népszokásokon, az adventi énekeken és egy jó, összetartó közösségen keresztül, írják a szervezők, alább a folytatás.

Nagy szükségünk van olyan szigetekre, ahol mi magunk és a családjaink a modern civilizáció romlásától mentesen, igaz és helyes módon tudjuk megélni az ünnepeket. A szűk családi köreinken kívül egy ilyen kis közösségi szigetet teremtünk meg évek óta a Vármegyés Karácsonyváró eseményen, ahol a sok-sok gyermek azt látja és hallja mindenkitől, amit a saját szüleitől otthon. Mert az a normális. Ebben kell megerősítenünk egymást és a családjainkat, mert ma olyan korban élünk, amikor a világ a normalitásnak, az értékesnek, a valóban fontos dolgoknak az ellensége.

Érdemes ezért időt szakítani arra, hogy találkozzunk azokkal az emberekkel, azokkal a családokkal, akik az életet ugyanúgy felfelé akarják élni, ahogyan mi.

Találkozzunk 2025. december 14-én (vasárnap) délelőtt 9:00 és 12:00 óra között a székesfehérvári Szent Gellért Hotelben! Áldott adventet kívánunk!