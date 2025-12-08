2025. december 8., hétfő, Mária, Mariann, Emőke napja van.
Friss hírek
14:20
A zaporizzsjai Kucserivka és a donyecki Cservone elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
13:54
UNICEF: az utóbbi 25 év legsúlyosabb kolerajárványa dúl a Kongói DK-ban
13:27
Nem robbant fel egy zsidó terroristák által használt siklóbomba Bejrútban, Amerika szeretné
visszakapni
13:02
Önigazgatás-önfenntartás - jövőkép egy semleges Kárpát-medencéről a Fekete István
Szabadegyetemen
12:15
Lefoglalták a Török Áramlat kezelőjének vagyonát, miközben Orbán Isztambulba repült
12:03
Trump Jr.: Monacóban minden rendszámtábla ukrán, a korrupt gazdagok elmenekültek, a parasztok vívják a
háborút
11:53
Egy dolláros ajánlat: 250 amerikai páncélozott járművel gazdagodhat a lengyel hadsereg
11:19
Tiszabői cigánybűnözők törtek be egy családi házba Szolnokon - több millió forintot és aranyékszereket vittek
el
11:08
Ukrán légierő: csaknem 150 drónnal támadta Ukrajnát éjjel az orosz hadsereg
10:41
Kubatov Gábor 18 éve nem szólalt fel a parlamentben, vele együtt idén 15 képviselő maradt néma
10:03
Újra látható: a "rejtett erőforrások" húzták a rövidebbet, miután inzultáltak egy
taxist
09:54
Életfogytiglant kér az ügyészség a nővérét megfojtani próbáló Mukira
09:10
Trump csalódott, amiért Zelenszkij "nem áll készen" a béketerv aláírására
08:38
Csökkenti jövő évi segélyezési keretét az ENSZ humanitárius koordinációs irodája
08:04
Nem engedélyezi többé az Európai Bizottság hirdetéseinek megjelenését az X
07:43
A jobbközép jelöltje nyerte a bukaresti főpolgármester-választást
07:25
Húsz előterjesztés vitáját folytatja le az Országgyűlés
07:00
Huszonkét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
06:50
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a héten is
23:56
Abortusz fejlövéssel - így rendezte tervezett börtönbe vonulása előtt a családi vitát Vanessával ez a muraszerdahelyi
cigány
23:45
Legális diszkrimináció - Heti progresszió (CCCXII.
rész)
23:23
Benini elnök: sikerült meghiúsítani a puccsot, a kormány ura a helyzetnek
22:46
Yuval Noah Harari transzhumanizmusa, avagy a jövő elkezdődött?
22:24
A nigériai kormánynak sikerült elérnie 100 elhurcolt diák szabadon engedését
21:34
Karácsony előtt rúghatják ki a
magyarokat
2025. december 8. 13:02
Hozzászólások
Önigazgatás-önfenntartás - jövőkép egy semleges Kárpát-medencéről a Fekete István Szabadegyetemen
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(55918)
Újra
látható: a "rejtett erőforrások" húzták a rövidebbet, miután inzultáltak egy
taxist
(33997)
Svédország
látlelete egy iszapcápa sztárocska sztoriján
keresztül
(26425)
Kényszerű
szextelenség: a fiatal férfiak civilizációs
"betegsége"
(25207)
Holtan
találtak egy testvérpárt egy zalai padláson - titkos szekta állhat a
háttérben
(25185)
Mindig
az a fránya kettős mérce: Puzsérék jóízűt röhögcsélnek egy keresztény magyar lány
vérén
(23409)
Abortusz
fejlövéssel - így rendezte tervezett börtönbe vonulása előtt a családi vitát Vanessával ez a muraszerdahelyi
cigány
(22536)
Lánya
zaklatójának nyakát elmetsző apa ellen emeltek vádat, négy év börtönt kértek
rá
(20532)
Orális
szexre akart kényszeríteni egy fiatal nőt egy cigány a lajosmizsei
vonaton
(20295)
A
kormánytól 8,5 milliárdot kapó zsidó kórházban diszkriminálják a
magyarokat
(19158)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(248182)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(195862)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(167308)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(138037)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(128587)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(119919)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(118396)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(94893)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(94083)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(87522)
