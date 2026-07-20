Programajánló :: 2026. július 20. 11:10 ::

Felvidéki tájakra vezet a Hadak Útja

Idén is a Selmeci-hegység bércei közt kalauzol minket a Selmeci Őrjárat Emlék- és Teljesítménytúra. A HVIM – Magyar Ellenállás szervezésében 2026. augusztus elsején megvalósuló, a fegyveres diákságnak emléket állító túra izgalmas útvonala betekintést nyújt a hegység természeti- és ipartörténeti értékeibe. A teljesítménytúrázók idén megújult díjazásban részesülnek.

Nyolcadik alkalommal vágnak neki a Selmeci-hegységnek mindazok, akik az első világháborút követő országvesztés idején fegyvert ragadó selmeci diákságra emlékeznek. Az 1918-ban előrenyomuló cseh légiók és a helyi szlovákság lázongásai ellen fegyverkező selmecbányai diákok emlékének életben tartása ihlette az emléktúrát, amely már ötödik éve egészül ki teljesítménytúrával. Az esemény megemlékezés Baumerth Károly és Hurtay György, a két selmeci önkéntes hősiességéről, akik életüket vesztették a környéken vívott összecsapásokban.

A vezetett túra 21 kilométeres útvonala ezüstös bányatavak és aranyló kaszálók közt vezeti a résztvevőket. E két szín jelképezi a selmeci legenda arany- és ezüstgyíkjait, amik nyomán elindult a hegységben a nemesfémbányászat. Ez az útvonal bővül ki további 6 kilométerrel, amivel a teljesítménytúrázók felkapaszkodnak a Paradajs csúcsára, hogy Selmecbánya felett haladva induljanak meg a környék fölé magasodó Szitnyára.

A tavalyi év újítása volt, hogy a megszokott kitűzők helyett dombornyomott fém jelvény volt a teljesítménytúrát teljesítők jutalma. A tavalyi aranyszínt idén az ezüstös színezet váltja, ezáltal egy újabb értékes darabbal gazdagodhatnak azok, akik a különleges túrajelvényeket gyűjtik.

A túra a Hadak Útja Túrasorozat és a Hazajáró Kupa része.