"Székelyföld nem létezik" - üzenték az Avram Iancu-rajongó kolozsvári sovének a Sepsinek

A hazai drukkerek magyarellenes skandálásai miatt félbeszakadt a Kolozsvári Universitatea és a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK hétfő délutáni mérkőzése - írja a Krónika.



Fotó: Facebook / Stiripesurse.ro

A labdarúgó Szuperliga 6. fordulójában rendezett találkozót a 26. percben szakította félbe Sebastian Colțescu játékvezető, miután a kolozsvári klub ultrái magyarellenes skandálásba kezdtek. A kolozsvári U idegengyűlöletükről és magyarellenességükről elhíresült drukkerei ugyanakkor több, a magyarokat sértő és hergelő, román nyelvű felirattal ellátott molinót is kifeszítettek.

Az egyiken a következő felirat szerepelt: „1920. június 4. – 1919. augusztus 4. A Székelyföld nem létezik”.

A két dátum a trianoni békediktátum aláírásának, valamint a román hadsereg budapesti bevonulásának időpontjára utal. A kincses városi ultrák ezen kívül olyan molinókat is kifeszítettek, amelyen Avram Iancu-idézet volt olvasható, míg egy másikon „horthystáknak” nevezték a székelyföldi labdarúgóklubokat. „Ahogy csírájában kell elfojtani a Nagy-Magyarországról és a Székelyföldről szóló álmokat/Ugyanúgy a horthysta csapatokat, a Sepsit, a Csíkszeredát és az Udvarhelyt is el kell távolítani a futballtérképről” – volt olvasható a másik magyargyalázó felirat.



Fotó: U Cluj Fans / Facebook

A kolozsvári U ultrái emellett a magyarokat és Magyarországot gyalázó, szidalmazó rigmusokat is skandáltak, és petárdát is robbantottak. Sebastian Colțescu játékvezető emiatt lehívta a csapatokat a pályáról, és nagyjából tíz percre megállította a játékot, amely ezután folytatódott. A szabályzat szerint ha a bírói figyelmeztetés után is folytatódnak a hasonló skandálások, végleg lefújhatják a mérkőzést; erre végül nem került sor.

A találkozót egyébként a soviniszta közjáték közepette a Sepsi OSK-nak sikerült megnyernie, a háromszékiek az 52. percben Rondón (a horthysta név egy venezuelai csatárt takar - a szerk.) találatával megszerezték a vezetést, és már nem engedték ki a kezük közül a győzelmet.

A magyarbarátként elkönyvelt CFR mellett idén második kolozsvári csapatként az U is a román első osztályban játszik. Az egyetemi csapat szurkolóinak szélsőséges megnyilvánulásai korábban is sok gondot okoztak a hatóságoknak. A bajnokság hatodik fordulója után a Sepsi OSK a harmadik, a Kolozsvári U az utolsó előtti helyen áll a Superliga tabelláján.