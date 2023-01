A dnyiproi polgármester nettó soviniszta szöveget nyomott le. Pont. Hiába emelik ki egyes orgánumok azt a végére biggyesztett magyarázkodást, hogy nem a magyarokkal van baja, hanem a hatalmon lévőkkel. Aligha Orbán mászott át az Urálon túlról. Eléggé valószínűtlen, hogy Orbán kapott megérdemelt büntetést Trianonban bestiális történelmi tetteiért. Nem hinném, hogy Orbán és kormánya minden világháborúban zsarnokok kedvében járt volna. Az viszont biztos, hogy az összes megállapítás méltánytalan és bántó - nem Orbánra, hanem a magyarokra vonatkozóan. Mellesleg a "több ezer éve élünk itt" is kissé nagyvonalú kezelése a történelmi tényeknek. A Kijevi Ruszt a kilencedik században alapították a nem éppen empátiájukról és visszafogott stílusukról ismert vikingek. Amennyiben pedig a szlávokra gondolt a helyi elöljáró, azok első említése valamikor az első évezred közepéről való. Érthető persze, hogy nem törekszik az igazságosságra és a méltánylatra, akinek lebombázták a fél városát, de azért hamisítani, átszínezni a szavait nem kell. Főleg, hogy a kifakadást okozó megjegyzésben ("senki földje") semmi sértő nem volt sem az ukránokra, sem Ukrajnára nézve, ahogy az afgánokra és Afganisztánra vonatkozóan sem. Ez egy geopolitikai helyzetleírás volt, amiben, még az is lehet, téved a magyar miniszterelnök, de a válasz minden magyart - beleértve az ukrán hadseregben szolgálókat is - sértett. Lehet ezt udvariasan elengedni a fülünk mellett, de hogy magyar emberek ezt egyetértőleg ezrével osztják meg, az azt jelenti, hogy jobban utálják Orbánt, mint amennyire szeretik a népüket.