Összehangolt támadás március idusán: székely polgármestereket bírságolnak a "baráti" oláhok a magyar nemzeti jelképek miatt

Sepsiszentgyörgy után Székelyudvarhely és Kézdivásárhely polgármesterére is öt-ötezer lejes pénzbírságot szabott ki szerdán a prefektusi hivatal a nemzeti ünnep tiszteletére kitűzött magyar jelképek miatt.



Nemzetiszínű zászlók Székelyudvarhelyen (Fotó: Barabás Ákos)

Mind a Székelyudvarhely esetében intézkedő Hargita megyei, mind pedig a Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön bírságoló Kovászna megyei prefektus azt kifogásolta, hogy a városháza nem tett román zászlót is minden magyar lobogó mellé. A székelyföldi megyék prefektusai a román zászlótörvényre hivatkoznak, amely előírja, hogy más államok lobogóit csak Románia zászlajával együtt, kizárólag külföldi hivatalosságok látogatása, nemzetközi találkozók vagy ünnepségek alkalmából, hivatalos épületeken vagy a helyhatóságok által kijelölt köztereken szabad kitűzni.

Székelyudvarhelyen a kormány helyi képviseletét ellátó prefektus annak ellenére rótta ki a büntetést, hogy a román zászlók kihelyezését sürgető felszólítására küldött válaszában Gálfi Árpád polgármester tisztázni próbálta, hogy a várost nem a magyar állam, hanem a magyar nemzet jelképeivel díszítették fel az 1848-as forradalom kitörésének 170. évfordulója alkalmából, az ünnepség után pedig leveszik a nemzeti szalagokat. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy Magyarország szabályos állami lobogóját csak március 15-én és kizárólag a városházára tűzik ki a Soltész Miklós államtitkár vezette magyarországi küldöttség tiszteletére, a törvényes előírásoknak megfelelően a román állam hivatalos zászlaja mellé. A polgármester rámutatott: a 2001-ben elfogadott 1157-es számú kormányhatározat lehetővé teszi, hogy az – országos szervezetekbe tömörült – etnikai kisebbségek rendezvényeiken használhassák saját jelképeiket.



Magyar lobogó Kézdivásárhelyen (Fotó: Kézdivásárhely önkormányzata)

A kézdivásárhelyi bírságolásról Bokor Tibor polgármester közösségi oldalán adott hírt. Rámutatott: tíz évre visszamenőleg ugyanazokkal a zászlókkal ugyanazokat a helyeket díszítik fel a városban március 15-én. Elfogadhatatlan, hogy ami tavaly még nem szúrt szemet, idén a nulladik percben kiveri a biztosítékot.

"Igen, a centenárium éve (Nagy-Románia létrejöttének századik évfordulója) van. És nekünk a centenárium évében is magyar a szívünk, és mi a centenárium évében is tiszteljük azokat, akikkel együtt élünk. Kölcsönös tisztelet, ez lenne a kulcsszó. 100 év után is nagy kérés” – méltatlankodott a jelképüldözés miatt Kézdivásárhely polgármestere.

Mint ismeretes , a román zászlótörvény megsértésére hivatkozva Kovászna megye prefektusa szerdán Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterre is ötezer lejes bírságot szabott ki, miután március 15-ére készülve az elöljáró magyar nemzeti színekkel díszíttette fel a várost.

(Krónika - MTI nyomán)