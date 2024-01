Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2024. január 1. 14:39 ::

Parászka Boróka nagyon feminista - annyira, hogy kisgyermeke szeme láttára, a nyílt utcán karmolt véresre egy másik nőt

Miközben éveken keresztül határozottan állást foglalt a nők elleni erőszakkal szemben, markánsan képviselve a #metoo-mozgalmat, ugyanakkor 2020-ban fizikai agresszióval vádolta meg egyik férfi kollégáját a Marosvásárhelyi Rádiónál, Parászka Boróka tettlegesen bántalmazott egy nőt 14 évvel ezelőtt a Krónika értesülései szerint. Az áldozat részletesen beszámolt a lapnak a vele szemben alkalmazott erőszakról, amiért pénzbírsággal sújtották az újságírót.



Az erdélyi és a magyarországi sajtót egyaránt bejárta a hír, miszerint a marosvásárhelyi ügyészség nem találta bizonyítottnak Parászka Boróka újságíró vádját, hogy kollégája, Kiss Dénes bántalmazta a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában 2020 áprilisában. A nyomozó hatóság megállapította, hogy a meggyanúsított személlyel kapcsolatban rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendők az ártatlanság vélelmének felülbírálatához, vagyis nem lehet kijelenteni, hogy a felrótt cselekményeket Kiss Dénes követte el. Ezáltal az ügyészség vádemelés nélkül lezárta a bűnvádi dossziét, és mivel Parászka nem fellebbezett, az nem jutott el bírósági szakaszba. Az erdélyi és anyaországi közéletben egyaránt nagy visszhangot kapott történet azonban ezzel nem zárult le, ugyanis Kiss Dénes közösségi oldalán bejelentette, hogy lejáratásért és hitelrontásért rágalmazási pert indít Parászka Boróka ellen.

Ezt követően vádlója – aki az október 9-én kiállított ügyészségi határozatról most kommunikált nyilvánosan először – ugyancsak a Facebookon közölte, hogy állítását az ügyiratot lezáró döntés ellenére ma is fenntartja, de azért nem fellebbezett, mert "elégedetlen a nyomozás menetével".

A "sisterhood" tartja meg

Az ügyészségi határozat ismeretében Szász Attila, a közszolgálati rádió regionális stúdiója magyar szerkesztőségének vezetője közölte Parászka Borókával, hogy két lehetőség áll előtte: felmond, vagy fegyelmi eljárást indít ellene. Az újságíró megtagadta, hogy önként távozzon a rádiótól, mire Szász a Krónikának elmondta, hogy még aznap kezdeményezte a fegyelmit. Az újságírónő egy bejegyzésében ismét közzétette a 2020-ban már nyilvánosságra hozott, sérült bal felkarját ábrázoló fotót, többek között az alábbi szöveggel: "Sokáig titkoltam ezeket a sérüléseket, szégyelltem. Mint a legtöbb bántalmazott nő magamban kerestem a hibát. Most sem szeretem látni, most sem jó elővenni ezt a képet. De, kedves bántalmazott nők, remélem erőt tudok nektek adni, még ebben a számomra mindenképpen nehéz, fegyelmi eljárással, mikrofon jog megvonással, internetes lejáratási kampányokkal terhes időszakban. Nagyon sokan megkerestetek az elmúlt napokban, sokan támogattatok. Köszönöm. A sisterhood megtart".

Írásai, műsorai, nem egyszer széles körű felháborodást kiváltó véleménye miatt Parászka Borókát számtalan bírálat, támadás érte az elmúlt években. Ezek többek között akkor csúcsosodtak ki, amikor Bartha Barna, a Mi Hazánk nemzetpolitikai kabinetének vezetője tavaly az újságírónő felakasztásának szükségességét ecsetelte egy sepsiszentgyörgyi fórumon, vagy amikor Szőke László székelyudvarhelyi újságíró azt írta róla közösségi oldalán: "Agyonverni sem érdemes, de megérdemelné." (Bartha ellen eljárást indított a romániai ügyészség, Szőkét pedig jogerősen 1000 eurós kártérítésre ítélte a bíróság a Parászka által indított polgári per nyomán).

Csókoljátok meg a seggemet!

A marosvásárhelyi újságírónő eme esetek kapcsán mindannyiszor fontosnak tartotta állást foglalni a nőkkel szembeni verbális vagy fizikai erőszak, illetve az azokkal való fenyegetés, a családtagoknak, ismerősöknek a konfliktusba való bevonása, zaklatása, vagy éppen a nyilvános megalázás ellen. Csakhogy miközben folyamatosan elítéli az erőszakot, és nem mulasztja el az alkalmat, hogy kihangsúlyozza áldozati szerepét, Parászka Boróka nem egyszer agresszíven viselkedik, és nem áll tőle távol az erőszak – legyen az verbális vagy tettleges. Mindez részben kiderül 2015-ben közölt, Nem értenek szót Parászka Borókával című, a Marosvásárhelyi Rádió belső konfliktusait feltáró cikkből is, amelyben megírták, hogy a magyar szerkesztőség 18 főállású tagja közül tizenöten 2013-ban a területi stúdió vezetőségéhez eljuttatott beadványban súlyos szakmai vétségekkel, minősíthetetlen magaviselettel vádolták kollégájukat, és javasolták munkaviszonya megszüntetését.

Már akkor felrótták neki azt is, hogy munkatársaival arrogánsan, minősíthetetlen hangnemben beszél, sőt szerkesztőségi viták során olyan szidalmakra ragadtatja magát, mint "menj az anyád p...ba", vagy "csókoljátok meg a seggemet".

Hasonló megnyilvánulásokra azóta is volt példa, legutóbb olyan heves szóváltásba keveredett egyik pályakezdő kollégájával, hogy a fiatalember pánikrohamot kapott, le kellett feküdnie egy pamlagra, úgy kellett fellocsolni, megnyugtatni.

Satufék a körforgalomban, majd sisterhood a gyakorlatban

De ennél sokkal súlyosabb eset is tudomására jutott a Krónikának. Parászka Boróka egykori nőismerőse mondta el, hogy az újságíró 2009-ben Marosvárhelyen a nyílt utcán megverte. Tatár Ágota annak idején Parászka volt férjének az élettársa volt, és közösen nevelték a Parászkáék házasságából származó gyermekeket, akik felváltva voltak az egyik, illetve a másik szülőnél. Az akkoriban egyetemi tanulmányai mellett a marosvásárhelyi színháznál rendezőasszisztensként és dramaturgként dolgozó nő elmondása szerint abból származtak konfliktusok, hogy – bár külön élt a két család – Parászka Boróka sok mindenbe beleszólt, és "be akarta osztani valamennyiük életét".

Egy alkalommal vasárnap este beállított hozzájuk süteménnyel, amit Tatár Ágota a szemétkosárba dobott. "Másnap az Arató utcában, a rádióval szemben álltam, és vártam az élettársamat, amikor Boróka épp arra haladt el autóval. Amint meglátott, a körforgalomban satuféket nyomott, majd elkezdett kiabálni nekem, hogy szálljak be. Egyszerűen lefagytam, nem akartam vele beszélni, mire kiszállt, szitkozódva nekemesett, és ütött, ahogy bírt" – idézte fel a 2009. szeptember 22-én történteket a most 38 éves nő. Elmondta, már csak azért is próbálta kerülni a nyílt konfliktust Parászka Borókával, mert korábban, A Hét folyóirat szerkesztőségében – ahol egy ideig munkatársak voltak – szemtanúja volt számtalan dühkitörésének, amikor az újságíró bögréket dobált a falhoz, üvegajtóhoz, kollégáihoz.

Felidézte, hogy az utcai agresszió során Parászka ordított rá, kicsavarta a kezéből a telefonját, amin az élettársát akarta hívni segítségül, és többször megütötte. "A fejemet beleverte egy betonoszlopba, az arcomat véresre karmolta, a fejemen vérző seb keletkezett. Nem tudtam védekezni sem, aztán a telefonommal együtt elhajtott" – mesélte az áldozat. Megjegyzendő: a történtekkor Parászka egyik kisgyermeke a forgalomban hagyott autójában tartózkodott.

Hét napon túl gyógyuló sérülés, rendőrségi feljelentés

Másnap Tatár Ágota törvényszéki orvoshoz fordult, aki a 3423-as számú, 2009. szeptember 23-án kiállított látleletben részletesen leírja, hogy a hozzá fordult, agresszióra panaszkodó nő bal arcán és bal állkapcsán horzsolásnyomok, jobb felkarján, bal karján és jobb melle táján zúzódások vannak, emellett fejfájásra panaszkodik, de ott nincsenek látható külsérelmi nyomok.

"Nevezett Tatár Ágotán traumatikus sérülések nyomai látszanak, amelyek 2009. szeptember 22-én keletkezhettek kemény, tompa tárggyal leadott közvetlen, ismételt ütések, valamint karmolások útján. A gyógyulás érdekében 6-7 nap egészségügyi ellátást igényel" – szerepel a törvényszéki orvosi jelentésben.

Több napos vívódás után az akkor 24 éves nő feljelentést tett Parászka ellen a rendőrségen. Sokat gondolkodott, tegyen-e feljelentést, irtózott ugyanis a hivatalos eljárástól, a szembesítéstől. "Végül jelentkeztem a rendőrségen, ahol háromszor leíratták velem a vallomásomat, majd 2 év elteltével behívtak a törvényszékre, és ismét megkérdezték, így történt-e. Aztán írásos értesítést kaptam arról, hogy Parászka Borókát 300 lejes büntetésre kötelezték a történtek miatt állam javára" – nyilatkozta a Krónikának Ágota, aki már nem Marosvásárhelyen él. Hozzátette, a történtek mély nyomokat hagytak benne, másfél évig pszichoterápiára járt az elszenvedett trauma miatt, kapcsolata akkori élettársával megszakadt.

"Sokáig szégyelltem, hogy hogyan kerültem ilyen helyzetbe, ezért nemigen beszéltem róla, de hát a sérüléseim látszottak, a közvetlen környezetemben, néhány kollégámnak a színháznál elmondtam, mi történt. Lezártam, eltemettem magamban az egészet, de aztán amikor láttam, hogy kitálalt az áldozati szerepével, megvádolva Kiss Dénest, rögtön tudtam, hogy egy hazug, kreált dolog. Szerintem Kiss Dénes teljesen ártatlan, nem feltételezem róla, hogy megütötte Borókát, azt ő kitalálta. Felháborító, hogy pont egy olyan ember vádol agresszióval egy kollégát, akinek előéletében számtalan agresszív megnyilvánulás volt" – hangsúlyozza a Krónikának Tatár Ágota.

"Nem az ő története"

Átlépni minden racionális határt" Parászka Boróka már a 2009 szeptemberében történt incidens másnapján kitér a történtekre internetes blogján, ahol konkrétum említése nélkül a következőket írja Agresszió n plussz 1 című bejegyzésében: "Tegnap én voltam az elkövető és az áldozat (…) Az egyik előnye a történteknek, hogy leképeződött számomra az agresszió formája". Egy későbbi bejegyzésében ugyanerről: "Az utóbbi napokban rájöttem, hogy az ami történt, nem az én történetem volt, még akkor sem, ha én voltam az elkövető." Mindez még nem lenne perdöntő, ám az erdélyi lap úgy tudja, hogy volt férjével és élettársával folytatott levelezései során Parászka adott ponton elismeri, miszerint "erős felindulásból megbántotta" volt férje akkori élettársát, "átlépett minden racionális határt", amit sajnál, és bocsánatot kér ezért..

Amikor figyelmeztetik, hogy kezelnie kell ellenőrizhetetlen dühkitöréseit, adott ponton azt feleli: ha úgy érzik, hogy ez rendőrségi ügy, forduljanak a rendőrséghez, vállalja a következményeket.

