Megmenekült a Hársfa utcai magyar óvoda - olvasónk portálunknak is köszönetet mondott

Idén januárban olvasónk segítségével számoltam be a Hársfa utcai magyar óvoda kálváriájáról, melyet a bezárás fenyegetett annak ellenére, hogy Párkány legnépszerűbb (magyar) óvodájáról beszélhetünk. Néhány napja kellemes levél fogadott a virtuális postaládámban, ugyanez a kedves olvasónk örömmel értesített, hogy az óvoda végül megmenekült.



„Hatalmas harcok árán a nagy felháborodás és a forradalmi hangulat végül megmentette az intézményt” – írta olvasónk, aki a Kuruc.infónak is köszönetet mondott, mivel a fegyverként funkcionáló nyilvánosságban mi is segédkeztünk. „Hatalmas harcok árán a nagy felháborodás és a forradalmi hangulat végül megmentette az intézményt” – írta olvasónk, aki a Kuruc.infónak is köszönetet mondott, mivel a fegyverként funkcionáló nyilvánosságban mi is segédkeztünk.

„A sikerhez Önök is kellettek” – fogalmazott levelében kedves olvasónk, mely sikernek – és annak, hogy segíthettünk – természetesen nagyon örülünk.

A januárban megírt cikkem óta egyébként sok víz lefolyt azon a bizonyos Dunán. Olvasónk írásaiból megtudhatjuk, hogy kétes ügyletek és ügymenetek zajlottak a városházán, illetőleg, hogy a budapesti Lotti&Maxim óvoda írt egy szándéknyilatkozatot a polgármesternek, hogy átvennék az óvodát a fenntartásuk alá, így az önkormányzat mentesülne a költségektől.

Ám Szabó Jenő mindezt még a képviselő-testület előtt is elhallgatta, illetve annyit maszatolt az ügyben, hogy végül maga is belekavarodott a hazugságaiba, ráadásul nem is válaszolt az ajánlattevőnek, amit még elutasító esetben is megérdemeltek volna. Tette mindezt annak ellenére, hogy a szándéknyilatkozat részletesen kifejtette, hogyan vinnék tovább az ovit, Budapesten és vidéken is tartanak fenn több óvodát – nagyrészt nemzetiségieket, tehát a tapasztalat adott, ráadásul egy leinformálható cégről beszélünk.

Mindezek alapján joggal gondolhatjuk, hogy valójában nem pénzügyi problémák miatt akarták a Hársfa utcai ovit bezárni, hanem a már korábban is említett korrupció és ködös ügyletek miatt.

Végül az összefogás és a lakossági felháborodás hatására február 27-én Szabó Jenő beadta a derekát, a képviselők is kapituláltak, és az elnapolásra tett kísérlet is kudarcba fulladt. Ahogy olvasónk fogalmaz, „győzött a józan ész”.

„Nagyon ritka dolog ez manapság, éppen ezért ezt a pillanatot érdemes mindenkinek megélnie” – szögezte le írásában , azt is hozzátéve, hogy különösen jól jött ez a győzelem március 15. közeledtével.

Valóban, manapság egyre ritkábban tapasztalni hasonló sikereket, ez teljességgel így van a trianoni Magyarország határain belül is. Sok esetben hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ilyen szürreális esetek csak az Anyaországon belül történhetnek, de a demokrácia sajnos mindenhol demokrácia, amely kitermeli magából a lágy gerincű szavazógépeket.

Mindenesetre úgy gondolom, hogy kollégáim nevében is kifejezhetem örömünket a magyar nyelvű óvoda megmaradása végett, illetőleg azzal kapcsolatban is, hogy mindehhez a sikerhez portálunk is hozzájárult.

Őszintén reméljük, hogy a Hársfa utcai óvoda innentől békében üzemelhet, hogy biztosítsa a magyar megmaradást Párkányban és környékén is.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info