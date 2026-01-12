Elcsatolt részek :: 2026. január 12. 18:20 ::

Hatszáz dolgozót küld kényszerszabadságra az Azomures

Hatszáz dolgozót küld kényszerszabadságra a legnagyobb romániai műtrágyagyár, a marosvásárhelyi Azomures - írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján. Ezzel párhuzamosan felfüggesztettek egy sor, az üzem berendezéseinek karbantartására és különféle szolgáltatásokra vonatkozó szerződést.

A cégvezetés arra hivatkozik, hogy ezidáig nem tett hivatalos ajánlatot az Azomures felvásárlására a román állami gázipari vállalat, a Romgaz. Ez "megoldatlanul hagyja az egyetlen ipari léptékű nitrogénalapú műtrágyát gyártó termelési platform jövőjét" - olvasható a közleményben. Korábban mindkét cég megerősítette, hogy folyamatban vannak a tranzakciót előkészítő egyeztetések.

Az Azomures a svájci Ameropa tulajdonában van. Az utóbbi években a mintegy 1000 dolgozót foglalkoztató marosvásárhelyi üzemben több alkalommal hónapokra leállították a termelést, arra hivatkozva, hogy a földgáz ára nem teszi lehetővé a gazdaságos működést.

A marosvásárhelyi vállalat vezetősége legutóbb december elején jelentette be, hogy meghatározatlan időre felfüggeszti a termelést.

Az Azomures éves termelési kapacitása meghaladja az 1,6 millió tonna műtrágyát, amihez alapanyagként mintegy 1 milliárd köbméter földgázra van szüksége. A cég 2023-ban és 2024-ben is veszteséges volt, tavalyelőtt 1,570 milliárd lej (mintegy 606 milliárd forint) árbevétel mellett 505,805 millió lej (mintegy 195 milliárd forint) deficittel zárta az évet.

(MTI)