Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. január 30. 23:18 ::

Felvidéki magyar politikust vittek el a rendőrök, mert a mellényével is megkérdőjelezte a Benes-dekrétumokat

Orosz Örsöt egy pozsonyi tüntetésről vezették el. A Magyar Szövetség politikusa a rendőrök kérése ellenére nem volt hajlandó levenni a mellényét, amire az volt írva, hogy „Megkérdőjelezem a Benes-dekrétumokat”, úgyhogy bevitték a kapitányságra.



Fotó: Magyar Szövetség / Facebook

Több mint ezren, más beszámolók szerint néhány százan tüntettek péntek este Pozsonyban a szlovákiai büntető törvénykönyv módosítása ellen, melynek értelmében féléves börtönbüntetés járhat azért, ha valaki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat. A felvidéki Új Szó beszámolója szerint a rendezvényen többségben voltak a magyarok, de szlovák szavakat is lehetett hallani.



Fotó: Somogyi Tibor / Új Szó

A résztvevők közül többen is olyan sárga mellényekben jelentek meg, amelyekre szlovákul és magyarul is fel volt írva, hogy „Megkérdőjelezem a Benes-dekrétumokat”. A szervezők a rendőrség felszólítására hivatkozva megkértek mindenkit, hogy vegyék le a mellényeket, a Magyar Szövetség egyik politikusa, Orosz Örs azonban erre nem volt hajlandó.

A Paraméter arról ír, hogy Oroszt ezután bekísérték a rendőrségre, ahol elkobozták a mellényét. A politikus az elvezetésének pillanatairól készült videófelvételt feltöltötte a Facebook-oldalára.

A Magyar Szövetség elnöke, Gubík László a tüntetésen való felszólalása után bement a rendőrségre, ahol Orosz Örsöt ki is hallgatták. Este fél tízkor aztán Orosz ismét posztolt a Facebookra: azt írta, hogy kiengedték a rendőrségről, és leírta a vallomásának magyar nyelvű fordítását is:

Gubík László még decemberben így nyilatkozott az Euronewsnak arról, hogy miért kell tiltakoznia a magyaroknak a büntető törvénykönyv módosítása ellen:

Sok mindent megéltünk mi már az elmúlt három évtizedben. Nyelvtörvényt, iskolák bezárását, vagy legalábbis arra tett kísérletet, Hedvig előzését, szurkolóverést és sorolhatnám. De az, hogy kriminalizálnak bennünket a véleményünkért, tehát hogy a büntető törvénykönyvet módosítsák, csak azért, mert adott esetben az utólagos vagyonelkobzásokat valaki szakmai szempontból pedzegetni meri, na ilyen még nem volt.

Máig vesznek el a dekrétumok miatt magántulajdont

A második világháború után a Benes-dekrétumok értelmében számos magyar és német embert telepítettek ki Csehszlovákiából. Szlovákia és Csehország EU-csatlakozása előtt egy bizottság arra jutott, hogy a máig érvényben lévő törvények nem ellentétesek az uniós kisebbségi jogokkal, mert gyakorlati jelentőségük már nincs.

„Szlovákia is ezzel érvelt az elmúlt húsz-harminc évben, hogy a Benes-dekrétumok a szlovák politika értelmezése szerint a második világháborút követő berendezkedésnek az alapja, a szlovák szuverenitásnak a letéteményese, és nincs joghatásuk. Viszont az elmúlt évek gyakorlatából egyértelműen látszik, hogy ez a kijelentés már nem igaz." - magyarázta Tárnok Balázs, a Magyar Szövetség külügyi szakértője.

2019-ben Szlovákiában ismét elkezdtek földeket elkobozni a Benes-dekrétumok értelmében, olyan emberektől, akiknek valamelyik felmenőjük magyar vagy német volt. Az eljárás visszásságaira a közvélemény-kutatásokban jelenleg vezető ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia hívta fel a figyelmet. A kormánypártok ezért azzal vádolják őket, hogy a szlovák érdekek ellen dolgoznak.

„Ez nyilvánvalóan ellentétes a szólásszabadsággal, és szerintem alkotmányellenes. Nincs értelme ilyen dolgokat bűncselekménynek minősíteni. Őszintén szólva nem tudom, mi ütött a kormányzó többségbe. Szerintem ezt a pártom, a Progresszív Szlovákia elleni támadásnak szánták, de közben a magyar kisebbség elleni támadás is. Ez teljes őrültség” - mondta a párt elnöke, Michal Simecka az Euronewsnak. Decemberben a Progresszív Szlovákia és több szlovák ellenzéki párt együtt tüntetett a Magyar Szövetséggel a törvénymódosítás ellen.

Magyar Péternek jól jött, hogy nemzetibbnek tűnhet exelvtársainál

Orosz Örs rendőri elvezetésére gyorsan reagált Magyar Péter. A Tisza párt elnöke a Facebookon azt írta, hogy „felszólítom a szlovák vezetést, hogy tartsák be az uniós jogszabályokat, ne korlátozzák a felvidéki magyarok szabad véleménynyilvánításhoz való jogát és haladéktalanul engedjék szabadon Orosz Örsöt."

Magyar Péter korábban rendre azzal vádolta a magyar kormányt, hogy nem akar szembemenni szövetségesével, a szlovák kabinettel, ezért nem áll ki a felvidéki magyarok mellett a Benes-dekrétumok ügyében. Orbán Viktor és Szijjártó Péter azzal reagált a szlovák büntető törvénykönyv módosítására, hogy vizsgálják a módosítás tartalmát.

Nagykövet-behívató Petiék rendszeresen szólnak pironkodva Ficóéknak, hogy ezt nem kéne

A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán, jelezve: a szlovákiai magyar politikust elengedték, nem indul ellene eljárás.

"A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat" - írta a miniszter.

Hozzátette, azonnal kapcsolatba lépett a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval, aki arról tájékoztatta, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás.

"A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) - többször is, eddig is és ezután is" - fogalmazott Szijjártó Péter (persze nagykövet-behívatásáról szó sem lehet, mint mindne más csip-csup ügyben, mert védeni kell Fico baráték hülyeségét - a szerk.).

A Magyar Jelen újságíróján látható az ominózus mellény

(Euronews - MTI nyomán)

Kapcsolódó: