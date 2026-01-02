Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. január 2. 14:43 ::

Novák börtönnel fenyegetés árnyékában bírálta a Benes-dekrétumokat

Fél év börtönnel fenyegetnek, de szolidaritásom jegyében akkor is vállalom polgári engedetlenségként a Bene±-dekrétumok nyilvános bírálatát itt, a felvidéki Dunaszerdahelyen, most, az újabb gyalázatos jogszabály hatálybalépése után. A sajtótájékoztatóm helyszínén két rendőrkocsi is megjelent. Az EU hallgat, a magyar kormány is lapít sajnos - írja Novák Előd a Facebook-oldalán, alább a folytatás.

A Mi Hazánk országgyűlési képviselőjeként elfogadhatatlannak tartom a származási alapon történő, egész nemzetiségeket érintő diszkriminációt, kollektív jogfosztást, magyarok és németek vagyonelkobzását, állampolgárságtól megfosztását, kitelepítését, amiket a Bene±-dekrétumok jelentenek.

Elfogadhatatlan a szólásszabadság korlátozása is, hogy fél év szabadságvesztéssel fenyegetik azt, aki kritizálni meri azokat a második világháború idején hozott szabályokat, amelyek lehetővé tették a Csehszlovákiában élő német és magyar nemzeti csoport kisemmizését és deportálását.

Most a nyolcvan éve hozott Bene±-dekrétumokra hivatkozva folytatják a szlovákiai magyarok földjeinek kisajátítását. Sőt már nemcsak elveszik a magyarok vagyonát, be is börtönzik, aki ezt kifogásolja.

Egy nyilvános sajtótájékoztató keretében mondtam el most ezeket, a ma is magyar többségű Dunaszerdahelyen, a kitelepítettek emlékműve előtt, ahol karácsony előtt tüntettünk a felvidéki pártokat egyesítő Magyar Szövetség elnökének, Gubík Lászlónak a hívására, akinek karakán beszédét követően akkor fel is ajánlottam neki, hogy a polgári engedetlenséget mi is vállaljuk: igenis bírálni fogjuk ezután is a Bene±-dekrétumokat, vállalom én is a következményét.

Itt, a dunaszerdahelyi focistadion mellett arra a kisstílű sovinizmusra is rá kell világítsak, hogy a szlovák labdarúgó bajnokság a szlovákon kívül 17 nyelven kívánt boldog karácsonyt, a magyart azonban kihagyták a felsorolásból. Pedig a Dunaszerdahely csapata jelenleg a második a szlovák labdarúgó bajnokságban.

Minden magyar felelős minden magyarért! – ez a Mi Hazánk Mozgalom alapításkori jelszava, ennek jegyében vállalok most sorsközösséget felvidéki honfitársainkkal is. Az Európai Unió legnagyobb jogfosztott kisebbsége a Kárpát-medencei magyarság, mégis hallgat az EU a Bene±-dekrétumok ügyében, nem számít az emberi jogok sárba tiprása.

De sajnos a magyar kormány is lapít, hiába szorgalmazta pl. Szlovákia nagykövetének berendelését is az Országgyűlésben egyedüliként Toroczkai László a magyarellenes jogfosztás és a szólásszabadság durva korlátozása miatt.

Ráadásul a magyar kormány a saját háza környékén is sepregethetne, hiszen Magyarországon is van ugyanúgy kollektív bűnösség elvén alapuló, szintén közel 80 éves szabályozás: az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő jóvátétel idén is költségvetési tétel, sőt évről évre emelkedő összegű holokauszt-kárpótlásokról van szó, melyek emelése ellen hiába nyújtottam be módosító javaslatot, az összes többi párt leszavazta azt, így a holokauszt-ipart folytathatják.

A bűnös nemzet bélyegét nyomja ránk saját kormányunk is, ráadásul Magyarországon is vannak hozzá kapcsolt btk.-s korlátozások a szólásszabadságot, sőt a kutatási szabadságot csorbítva, pedig ha már költségvetési tétel, nem korrekt a számok megkérdőjelezését hasonlóan akár börtönnel büntetni.