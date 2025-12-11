Videók :: 2025. december 11. 17:35 ::

Bűnvadászok-előzetes: pesti pszicho a VIII. kerületben

Egy pesti pszichothriller közepébe csöppentek a Bűnvadászok... A bajok akkor kezdődtek, amikor Tibor megismerkedett Anikóval, akit eszelős viselkedése miatt már több munkásszállóról is kitiltottak. Tibor aztán édesanyja megkérdezése nélkül be is költöztette újdonsült barátnőjét a lakásba.

A helyzet akkor vált még súlyosabbá, amikor kiderült, hogy Anikó mentálisan labilis, és teljesen kiszámíthatatlan. Így Éva (aki sajnos mozgáskorlátozott) egy percre sincs tőle biztonságban, és már az is többször előfordult, hogy a befogadott „barátnő” kezet emelt rá.

Borítékolható volt, hogy előbb-utóbb bekövetkezik a legrosszabb - a Bűnvadászoknak közbe kellett lépniük...