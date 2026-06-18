Videók, LMBTQP+ :: 2026. június 18. 10:16 ::

Kapott pénzt Bangó Sándor a Kontroll-interjúért? - Megszólal Füssy Angéla

Az elmúlt hetek egyik legtöbbet vitatott közéleti és gyermekvédelmi ügye újabb fordulatot vett. A Jelen Podcast legfrissebb adásában Füssy Angéla, a Magyar Jelen újságírója szólal meg, aki nem kívülálló szemlélője, hanem hosszú időn keresztül aktív szereplője volt azoknak a folyamatoknak, amelyek Bangó Sándor történetét övezték.

Füssy Angéla a gyermekvédelem területén végzett munkája során közvetlenül ismerte meg az ügy hátterét, és testközelből látta azokat a törekvéseket, amelyek a fiatal életének rendezését célozták. Éppen ezért különösen figyelemre méltó az a személyes és szakmai tapasztalat, amelyet most a nyilvánosság elé tár, írja a Magyar Jelen.

Az adásban szó esik a Bangó Sándor körül kialakult vitákról, a nyilvánosság szerepéről, valamint azokról az új kérdésekről is, amelyek a Kontrollnak adott nagy visszhangot kiváltó interjú után merültek fel. Füssy Angéla olyan összefüggésekre is rámutat, amelyek eddig kevés figyelmet kaptak a közbeszédben.

A beszélgetés nem csupán egy aktuális botrány részleteit tárja fel, hanem fontos kérdéseket vet fel a gyermekvédelem, a felelősség és a nyilvánosság működésének kapcsolatáról is. Aki szeretné megérteni az ügy hátterét, annak érdemes meghallgatnia ezt az exkluzív beszélgetést - teszi hozzá a lap.

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