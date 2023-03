Cigánybűnözés :: 2023. március 4. 15:21 ::

Hallatlan rasszizmus: le kell ülniük a lógós purdék miatt kiszabott pénzbüntetést a borsodi cigányoknak

Egy borsodi faluban már évek óta azért járnak a szülők a börtönbe, hogy leüljék a gyerekeik igazolatlan órái miatt kiszabott pénzbüntetést – kezdi az ajvékolást első döbbenetéből felocsúdva a Telex, amely a fajtársi Szabad Európa Szabadon című műsorának új epizódját szemlézte. Az érzékenyítő kisfilmet egy érintett, vagyis egy (egyébként zsidó feleséggel rendelkező) cigány riporter, Báthory Róbert készítette. Alább a folytatás.

Tavaly szeptemberig Magyarországon több mint 3600 esetben összesen 105 millió forintra bírságolták a hatóságok a családokat a gyerekeik ellógott órái miatt. De ennek az összegnek csupán a 40 százalékát fizették be, ami azt jelenti: hogy a fennmaradó 74 milliót le kellett ülniük.



Ficzu Andrásné nem tudta, hogy kedves csemetéje "új szerelme" miatt lóg

Báthory azzal kezdi, hogy bár Magyarországon a törvények elvileg mindenkire ugyanúgy vonatkoznak, az igazság az, hogy valójában a legszegényebbek kerülnek legkönnyebben a rácsok mögé.

A legtöbb gyerek tornanádaskai Hadik Kastély iskolába jár, ami jelenleg egy kisegítő iskola és nevelőotthonként is működik. Aki nem ide, ők az öt kilométerrel arrébb lévő bódvaszilasiba, a jogvédők szerint ez már egy szegregált iskola.

Az egyik megszólaló, Ficzu Andrásné is kapott rendőrségi határozatot, őt 100 ezer forint pénzbírsággal bűntették. Fia, Gergő 15 éves, a kastélyba jár iskolába, tavaly decembertől azonban 40 igazolatlan órát gyűjtött össze. A szülei a papírból tudták meg például, hogy nem jár iskolába. A Ficzu családnak nem ez volt az első büntetése, 12 gyerekük van, akik annyit lógtak az iskolából, hogy a szülőknek esélyük sem volt befizetni azt az összeget, mindketten börtönbe vonultak.

Ketten öt és fél évet ültünk le. Akkora volt a nagyobb lány, Margit, hogy ne vigyék az intézetbe őket - meséli Ficzu András.

Boros Ilona, a TASZ esélyegyenlőségi projektvezetője szerint Tornanádaskán és Bódvaszilason nagy hagyománya van annak, hogy ebben a két faluban leülik a szülők a gyerekeik igazolatlan hiányzásait. Már évekkel ezelőtt felfigyeltek az országban szinte egyedülálló szankcionálásra, ezért ombudsmani eljárást is kezdeményeztek 2017-ben. Ilona egy olyan esetet mesél el, ahol egy kilencgyerekes anyukát börtönöztek be két hétre, ez idő alatt a gyerekek egyedül maradtak. Törvényileg be sem lehetett volna vinni őt, mivel egyedül neveli a gyerekeit, de erről nem tudott, más pedig nem érvényesítette.



Majd Helsinkiék utat mutatnak egy jó kis kártérítéshez

Magyarországon szabálysértésnek minősül az, ha egy gyerek a kötelező óvodai vagy iskolai oktatási rendszerből igazolatlanul 30 napot hiányzik. Ilyenkor a szabálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki a szülőkre. Boros Ilona szerint sok esetben éppen azokat a családokat büntetik ezzel a szankcióval, akik a legkevésbé tudják befizetni a bírságot. Ilyenkor pedig kizárják a szülőket a közmunkából, ami bevételi forrás a családnak, plusz ilyenkor a családi pótlékot is elveszik automatikusan. A jogszabály szerint a bírság 5 ezertől 150 ezer forintig terjedhet.

A Belügyminisztérium adatai szerint 2017-től folyamatosan emelkedett a hiányzások miatt szabálysértések száma és végösszege is. Míg 6 évvel ezelőtt 2256 eset volt 30,8 millió forint, 2022 augusztusáig 3684 esetet jegyeztek be, ez pedig már 105 millió forint volt, amiből 31 milliót fizettek be.

Akiknek nincs pénzük, fényévekkel gyorsabban kerülnek be a börtönbe, mert nincs semmijük csak a szabadságuk - kezdi Ivány Borbála, a Helsinki Bizottság jogásza.

Szerinte igazságosnak igazságos a rendszer, de könnyen kijátszható: minél tehetősebb valaki, annál nehezebben kerül Magyarországon börtönbe.

A videóban a falubeli uzsorázásról is esik szó, itt elérhető a teljes riport:

