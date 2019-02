Zsidóbűnözés :: 2019. február 24. 22:04 ::

Elfogatóparancs alapján körözött személy! Aki a fényképen látható zsidót felismeri, jelentkezzen a rendőrségen!

A Kuruc.info eddigi, 13 éves fennállása alatt mindig is igyekezett közszolgálati funkciót is betölteni - ha már az évi közel 90 milliárdból fenntartott, erre hivatott intézmény nem áll minden esetben a helyzet magaslatán. Így most egy körözött bűnöző kézre kerítésében szeretnénk a hatóságok segítségére lenni.

Felismeri? Tegyen bejelentést! Figyelem! Alijázástúlélő, veszélyes lehet!

Személyes adatok

Név: DR. DÁNIEL PÉTER

Születési családi és utónév: DÁNIEL PÉTER

Nem: Férfi

Születési hely: BUDAPEST 12

Születési dátum: 1969-03-08

Állampolgárság: MAGYAR (egyébként "kettős", ha valaki - nagyon helyesen - listázni szeretné - a szerk.)

Körözési információk

Körözés oka: BV BÍRÓ ELFOGATÓPARANCSA (BE. 119. § (1) BEKEZDÉS, BVTV.19.§ (1) BEK.)

Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése: RÁGALMAZÁS

Körözés elrendelésének időpontja: 2019-02-22

Körözést elrendelő szerv: BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK BV. CSOPORT

Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

Cím: 1143 BUDAPEST, HUNGÁRIA KRT. 128-130

Tel: 361332-63-52.

E-mail: BVKOROZES@BUDAPESTKORNYEKIT.BIROSAG.HU

Fax: 3613326352

Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 5.SZV.2164/2017/20.

Körözési eljárást lefolytató szerv: BUDAPEST III. KER. RK

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

E-mail: KIR.03RK.DL@BUDAPEST.POLICE.HU

Körözési eljárást lefolytató szerv e-mail címe: KIR.03RK.DL@BUDAPEST.POLICE.HU

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 8. §-ában meghatározottakból csak az került megjelenítésre, mely adatokat is tartalmaz.

