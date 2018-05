Külföld :: 2018. május 25. 11:24 ::

Újabb légitámadás Szíria ellen - ezúttal egy Homsz melletti katonai repülőtér volt a célpont

A tegnapi nap folyamán két légitámadás is érte Szíriát. Hajnalban a Dir ez-Zór kormányzóságban a szíriai-iraki határ közelében hajtottak végre támadást iráni katonai tanácsadók ellen azon a területen, ahonnan csak nemrégiben kergették el az Iszlám Állam terroristáit. Tegnap este a Homsz városa mellett levő, s az irániak által is használt katonai repülőteret érte rakétatámadás. Egyelőre még senki nem vállalta magára a két támadás elkövetését, ám a jelek egyértelműen arra utalnak, hogy a Washington által fölbátorított Izrael volt a tettes – jelenti a SANA szíriai hírügynökség és a Sputnik orosz hírügynökség.



A tegnap esti légi tevékenység fényei Homsz város közelében

Szíria ellen tegnap a tegnap esti órákban már a második légitámadást hajtották végre – minden valószínűség szerint az izraeli légierő. Tegnap hajnalban az arab ország Dir ez-Zór nevű kormányzóságában, az iraki-szíriai határ közelében hajtottak végre támadást. A damaszkuszi állami tévé szerint a tegnap hajnali támadásnak legalább 25 halálos áldozata van. Szíria a Washington vezette koalíciónak tulajdonította az iráni katonai tanácsadók ellen is irányuló támadást, ám később az amerikaiak ezt határozottan tagadták.

Tegnap este a szíriai a Homsz városa közelében levő, a Bassár el-Ászád csapatai és az irániak által használt Ed-Dab’áh nevű katonai repülőteret érte rakétatámadás. A Sputnik orosz hírportál arról számol be, hogy a rakéták robbanása komoly tüzeket idézett elő a repülőtér területén és környékén. Ezzel szemben a szíriai hivatalos jelentések szerint a légvédelem még a becsapódásuk előtt hatástalanította a repülőtér ellen indított négy rakétát. A jelentések arról is szólnak, hogy az irániak által is használt Homsz melletti katonai repülőteret az izraeli légierő nemrégiben hadrendbe állított F-35-ös harci gépei támadták.

El-Kudszi – Kuruc.info

Frissítés: Egyre inkább egyértelművé válik az, amiben mi már a hír közlésekor is szinte biztosak voltunk: tegnap este a nyugat-szíriai Homsz tartományban levő Ed-Dábá'á (مطار الضبعة) katonai repülőtér elleni légitámadást az izraeli légierő hajtotta végre.

A Szíriai Televízió közben megerősítette, hogy a repülőtér elleni rakétatámadást Izrael a nemrégiben csatasorba állított, amerikai gyártmányú F-35-ös harci gépről indította.



Élet az Ed-Dábáá repülőtéren békésebb időkben

Közben Libanonból, főleg a Hizbulláh sí'ita szervezethez közelálló El-Majádin TV arról adott hírt, hogy a támadást megelőzően izraeli harci repülők alacsonyan köröztek a libanoni légtérben, pontosabban a Libanon-hegység fölött. Ha ez utóbbi állítás megfelel a valóságnak, az izraeli támadó gép vagy gépek - tartva a szíriai légvédelemtől - ezúttal is Libanon légteréből indította/indították a levegő-föld rakétákat a libanoni-szíriai határhoz egyébként közeli Ed-Dábá'á repülőtérre.

A tegnap esti támadás után érkezett első jelentések óta szíriai és izraeli részről nagy a hallgatás, pontosabban csak kevés információ jelenik meg a következményekről, s ha valóban megtörtént, nincs fényképes beszámoló a rombolás mértékéről. A hivatalos szíriai katonai állítás egyébként továbbra is ellentmond annak, miszerint az Iráni Forradalmi Gárda által is használt Ed-Dábá'á repülőtéren tetemes károk keletkeztek.

A katonai forrásokra támaszkodó hivatalos szíriai (kormányzati) jelentések továbbra is arról szólnak, hogy Bassár el-Ászád elnök hadseregének légvédelmi ütegei S200-as föld-levegő rakétákat indítottak, s még becsapódásuk előtt megsemmisítették a repülőtérre irányuló négy ellenséges rakétát. Az El-Horrá műholdas csatorna viszont két órával ezelőtt szíriai ellenzéki forrásokra hivatkozva arról adott hírt, hogy az izraeli F-35-ös harci gépről indított rakétatámadásnak az Ed-Dábá'á repülőtéren tegnap késő este összesen 21, köztük kilenc iráni halálos áldozata van. A csatorna szerint az izraeli légierő a repülőtér közelében telepített iráni légvédelmi üteget semmisítette meg.

J. K. - Kuruc.info