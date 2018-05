Külföld :: 2018. május 31. 16:19 ::

Trumpnak nem tetszik, hogy "a Fifth Avenue-n minden ház előtt Mercedesek állnak"

Ki akarja szorítani az Egyesült Államok piacáról a Daimler német autógyártó társaságot Donald Trump, az amerikai elnök erről Emmanuel Macronnal is beszélt a francia államfő áprilisi washingtoni látogatásán – jelentette csütörtökön a Wirtschaftswoche című német gazdasági hetilap.

A Wirtschaftswoche hírportálján közölt beszámoló szerint az amerikai elnök a francia államfőnek elmondta, hogy kereskedelempolitikáját a luxusautókat gyártó német cégek kiszorításának rendeli alá, és nem nyugszik, amíg el nem tűnnek a Mercedes-Benz kocsik a New York-i Fifth Avenue sugárútról. Az előző héten utasította is a kormányzat illetékeseit, hogy az acélra és az alumíniumra nemzetbiztonsági okra hivatkozva kivetett védővámok mintájára vizsgálják meg, hogy a személygépkocsik importja veszélyezteti-e országa biztonságát.

Az Európai Unió (EU) autóiparát így 25 százalékos vám fenyegeti az amerikai piacon, amelyre valamennyi tagállam közül Németország szállítja a legtöbb kocsit – tette hozzá a Wirtschafstwoche.

Felidézték, hogy Donald Trump indulata a német autógyártókkal szemben nem új. Hivatalba lépése előtt, 2017 januárjában egy interjúban kifejtette, hogy a Fifth Avenue-n minden ház előtt Mercedesek állnak, a német utakon viszont nemigen látni Chevrolet kocsikat, ami azt mutatja, hogy a két ország autóiparának kapcsolata olyan, mint egy egyirányú utca. Mint mondta, a szabadkereskedelem híve, de nem minden áron. „Imádom a szabadkereskedelmet, de okosan kell kereskedni, hogy fair legyen” – fogalmazott.

Donald Trump felfogása szerint egyszerű oka van annak, hogy Németországban kevéssé kelendők az amerikai autók, Amerikában pedig sok a német kocsi: az EU-ban 10 százalékos vámot kell fizetni az amerikai gyártmányok importjáért, az EU-ban gyártott autókat viszont csupán 3 százalékos vám terheli az Egyesült Államokban. Arról azonban megfeledkezik az amerikai elnök, hogy a vám független a gyártótól – emelte ki a Handelsblatt, rámutatva, hogy az Amerikában gyártott BMW X5 vagy Mercedes-Benz GLE városi terepjárók után is meg kell fizetni a 10 százalékos vámot az EU-ban, de ezek a kocsik mégsem porosodnak a németországi autószalonokban.

Hozzátették, hogy az ifo müncheni gazdaságkutató intézet számításai szerint a 25 százalékos vám 5 milliárd euró (1600 milliárd forint) költséget okozna a német autógyártóknak, ami 0,16 százalékkal visszavetné a hazai összterméket (GDP). Egy ilyen vám miatt Németország szenvedné el a legnagyobb veszteséget – húzta alá Gabriel Felbermayr, az intézet külkereskedelemmel foglalkozó részlegének vezetője.

Az amerikai elnököt ez nem érdekli – írta a Wirtschafstwoche, idézve az Autodata nevű iparági piackutató cég adatait, amelyek szerint a német cégek az Egyesült Államokban értékesített kocsik 70 százalékát nem helyben gyártják, vagyis keményen sújtaná őket a Washingtonban tervezett védővám. Mivel azonban tíz autó közül három mégiscsak a helyi üzemekben készül – a Daimler esetében például a GLE mellett a GLS városi terepjáró és a C-osztály modelljei is -, a Mercedes-Benzek továbbra is hozzátartoznak majd a Fifth Avenue látképéhez – áll a német gazdasági hírmagazin összeállításában.

(MTI)