Ausztria sem írja alá az ENSZ migrációs csomagját

Ausztria kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából; az osztrák kormány a szerdai ülésén fogadja el erről szóló döntését: Sebastian Kurz kancellár és Heinz-Christian Strache alkancellár a kormányülést megelőzően világossá tette, hogy a kormány nem is küld hivatalos képviselőt a világszervezet december 10-11-i marrákesi konferenciájára, amelyen várhatóan elfogadják a nem kötelező érvényű csomagot – jelentette az APA osztrák hírügynökség.

Ausztriának erős fenntartásai vannak a dokumentum tartalmával kapcsolatban, nem tartja megfelelőnek a migrációs kérdések szabályozására, és attól tart, hogy elveszíti szuverenitását a migrációs politikában – írta az APA, az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szabadságpárt (FPÖ) koalíciós kormányának kifogásai közé sorolva azt is, hogy az egyezmény elmossa a törvényes és az illegális migráció közötti különbséget. Az osztrák kormány különösen hangsúlyozza azt az álláspontját, hogy az ENSZ migrációs csomagja révén nem válhat alapvető emberi joggá a migráció, sem a nemzetközi szokásjogra, sem a „puha jogra”, sem a nemzetközi bíráskodásra hivatkozva.

Ausztria éppen ezért nem lép be az egyezménybe, távol marad a csomagról 2019 szeptemberében tartandó szavazástól az ENSZ Közgyűlésén – írta az APA, amely szerint az osztrák kormány nyilatkozatban részletesen ismerteti majd álláspontját az ENSZ-szel. A világszervezet 193 országa 2016 szeptemberében egyezett meg a migrációs csomag elfogadásáról. A 34 oldalas dokumentumban foglaltak célja a "menekült"hullámok jobb kezelése és az érintettek jogainak erősítése – idézte fel az APA, hozzátéve, hogy a tervezetben hangsúlyozták: nem csorbulhat az országok szuverenitása és a bevándorláspolitikájuk kialakításához való joguk, és az egyezmény nem lesz nemzetközi jogilag kötelező érvényű.

"A tervezet elmossa a törvényes és az illegális bevándorlás közötti különbséget"

Ausztria kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából, mert a bécsi kormány álláspontja szerint a tervezet elmossa a törvényes és az illegális bevándorlás közötti különbséget – közölte szerdán az osztrák kormány. „Ausztria nem csatlakozik az ENSZ migrációs egyezményéhez” – jelentette be közleményben Sebastian Kurz osztrák kancellár. „A szerződés több pontját élesen bíráljuk, nevezetesen azt, hogy összemossa a védelmet kérőket a megélhetési bevándorlókkal” – tette hozzá.

Ausztria a 2015-ös migránsválság idején lakossága 1 százalékával megegyező számú bevándorlót fogadott be.

Ausztria nem küld követet a szerződés aláírására, és távol marad az ENSZ-közgyűlésében jövőre tartandó szavazástól is a határozat tervezete szerint, amelyet a kormány várhatóan szerdán hagy jóvá, majd a kormányfő kabinetje nyilvánosságra hoz. A néppárti Sebastian Kurz és a szabadságpárti Heinz-Christian Strache (FPÖ) alkancellár korábban is kifogásolta a megállapodást, mondván, hogy az korlátozza az ország szuverenitását. Ausztria, az elmúlt hetekben elsősorban az FPÖ, már korábban jelezte, hogy fenntartásai vannak a migrációs csomaggal szemben. Az Egyesült Államok Donald Trump elnökké választása után már nem vett részt a folyamatban, a magyar kormány pedig júliusban jelentette be, hogy kilép belőle. Lengyelország szintén hasonló lépést fontolgat. Az ENSZ-dokumentumot decemberben írják alá Marokkóban.

(MTI nyomán)