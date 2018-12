Külföld :: 2018. december 8. 13:09 ::

Röpködnek a könnygázgránátok és a kövek a Párizsban

A rendőrség könnygázt is bevetett a Champs-Élysées-nél összegyűlt sárga mellényes tiltakozók oszlatásához. A francia kormány szociális és adópolitikája ellen tüntető sárga mellényes mozgalom szombatra hirdetett meg újabb tiltakozónapot, és már délelőtt 9 körül több ezren vonultak a Champs-Élysées-n - írja az index.



A tüntetők az elnöki palotához próbáltak eljutni, de a rendőrök sorfala elzárta az utat, rohampajzsokkal is próbálták visszaszorítani őket. Ezután néhány százan a mellékutcákon próbáltak átjutni a rendőrségi lezárásokon, ekkor vetettek be ellenük könnygázt. A tüntetők egy része válaszul megdobálta a rendőröket. Azóta feszült volt a helyzet, de viszonylagos nyugalom volt.



Fotó: Benoit Tessier / Reuters Az Index Párizsban tartózkodó tudósítója szerint nem sokkal dél előtt azonban a Diadalívnél szabadultak el az indulatok. Az Index Párizsban tartózkodó tudósítója szerint nem sokkal dél előtt azonban a Diadalívnél szabadultak el az indulatok.

Több ezren állnak a Champs-Élysées-n, de a legtöbben csak skandáltak, a francia himnuszt, a Marseillaise-t énekelték, és Emmanuel Macron francia elnök lemondását követelték hangosan. „Hallgassátok a nép haragját!", „Macron mondjon le!", „Macron tévútra vitt!" feliratú táblákat és transzparenseket látni.



Fotó: Bődey János / Index Viszont néhány tucatnyian elkezdték dobozokkal, üvegekkel dobálni a rendőröket. Többen kockaköveket is felszedtek, és petárdákat is átdobtak a sorfalon, amire válaszul a rendőrök könnygázazni kezdtek. A portál tudósítója szerint ezért egy időre az egész Diadalív környéke füstben állt. Viszont néhány tucatnyian elkezdték dobozokkal, üvegekkel dobálni a rendőröket. Többen kockaköveket is felszedtek, és petárdákat is átdobtak a sorfalon, amire válaszul a rendőrök könnygázazni kezdtek. A portál tudósítója szerint ezért egy időre az egész Diadalív környéke füstben állt.

A Diadalívet és környékét is teljesen lezárta a rendőrség. A környező utcákon is mindenkit igazoltatnak a rendőrök, átkutatják a táskákat. Minden be van zárva, a boltok be vannak deszkázva a környéken.

Folyamatosan érkeztek tüntetők a Diadalív felé, de már senkit sem engedtek át. Délelőtt itt csak a távolból lehetett hallani durranásokat, amik feltehetően könnygázgránátok lehettek, és már azelőtt érezni lehetett a könnygáz szagát, hogy itt is bevetették volna a rendőrök.