Ez volna az antirasszizmus Minneapolisban: leépítéskor a fehér tanárokat rúgják ki az iskolákból

Az egyesült államokbeli Minneapolis városában a fehér tanárokat bocsáthatják el elsőként, ha leépítésre kerül sor - erről is megállapodott a város tanárszakszervezete és az állami iskolakerület a kollektív szerződésről zajló tárgyaláson, amely lezárta a tanárok kéthetes sztrájkját.

A minneapolisi tanárszövetség és a minneapolisi állami iskolák szervezetének megállapodása szerint elbocsátáskor alapesetben az életkor számít, de ha egy tanár a "tankerület képzettséggel rendelkező tanárai között alulreprezentált csoport tagja", akkor leépítéskor, illetve áthelyezéskor a tankerület eltérhet az életkoralapú elbírálástól.

Az új intézkedés 2023 tavaszától lép életbe az állami iskolákban.

A megállapodásban az is szerepel, hogy az iskolákban újabb "rasszizmus- és előítélet-ellenes" intézkedések is életbe lépnek, megalakul például az Antirasszista és Előítélet-ellenes Fejlesztő Tanács, amelynek feladata az lesz, hogy csökkentse a "megkülönböztető gyakorlatot" és viselkedést az oktatási intézetekben. (Kivéve persze, ha az fehérek ellen irányul, mint a szóban forgó megállapodás is, a "rasszizmus- és előítélet-ellenesség" ugyanis valójában fehérellenességet jelent - a szerk.)

A dokumentum azt is kimondja, hogy "a diákoknak hozzájuk hasonló oktatókra van szükségük, olyanokra, akikkel azonosulni tudnak".

A Star Tribune című helyi napilap a döntés nyomán rámutat: a megállapodás annak fényében jelentős, hogy a minneapolisi tankerület a diákok csökkenő száma miatt szűkülő költségvetése okán elbocsátásokra kényszerülhet a közeljövőben.

2020. májusában Minneapolisból indult a Black Lives Matter (Fekete Életek Számítanak) mozgalom erőszakba forduló tiltakozássorozata, miután egy rendőri intézkedés során életét vesztette a George Floyd nevű bűnöző.

(MTI nyomán)