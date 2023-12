Külföld, Videók :: 2023. december 20. 11:20 ::

Lázadnak a gazdák Németországban - több ezer traktorral vonultak Berlinbe

Most végre elegük lett a gazdáknak, Németország egész területéről érkeznek Berlinbe, a forgalom teljesen megbénult, írja a német ellenzéki AfD a Facebook-oldalán. De miről is lehet szó?

A több ezer traktor - az AfD közlése szerint 2 ezer, de más források még ennél is többet írnak - egyértelműen kormányellenes céllal érkezett a fővárosba. Új választásokat és a jelenlegi kormány távozását követelik. A fő problémájuk az, hogy "évek óta el vannak nyomva a bürokrácia által", anyagilag is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Mindenféle szabályokkal zaklatják őket, sokan fel is hagytak emiatt a gazdálkodással az évek alatt.

- Az utolsó csepp a pohárban, hogy a Scholz-kormány a saját maga okozta költségvetési lyukat betömve eltörölte a mezőgazdasági gázolaj adókedvezményét - mondják. Az AfD évek óta azt szorgalmazza egyébként, hogy javítani kellene a német gazdák helyzetén, hagyni kell őket dolgozni, és eltörölni a sok értelmetlen korlátozást. Ezzel tehetnék őket versenyképessé más országok termelőivel szemben, akiknek nem kell ennyi adóterhet viselniük.

A Die Heimat német nacionalista párt is kiállt a gazdák követelései mellett - szolidárisak vagyunk a gazdákkal, az ő munkájuk nélkül a mi hűtőink is üresen maradnak, írják.

L. J. - Kuruc.info