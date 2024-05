Külföld :: 2024. május 18. 16:23 ::

Kinevezték Vietnám legújabb komcsi államfőjét

A Vietnámi Kommunista Párt To Lam közbiztonsági ügyekért felelős minisztert nevezte ki az ország új államfőjévé, és kinevezte a parlament új elnökét is - jelentette be szombaton a vietnámi kormány.

A parlamenti jóváhagyást követően, amely már a jövő héten megtörténhet, a 66 éves To Lam rendőrtábornok váltja majd Vo Van Thuongot, akinek márciusban, egy évvel kinevezése után a párt szabályainak megszegése miatt kellett lemondania.

Az elmúlt alig 18 hónapban az ország két államfőjének és a nemzetgyűlés elnökének is távoznia kellett különböző jogsértések miatt.

Az ország legbefolyásosabb politikusai között számon tartott Lam tábornokot a Kommunista Párt Központi Bizottsága a héten jelölte ki az államfői posztra, de ezt a hatóságok és az állami média csak szombaton hozták nyilvánosságra.

Lam 2016-tól volt az ország közbiztonsági minisztere, és 2021 óta a párt Politikai Bizottságának tagja.

Vietnámban az államfő alapvetően ceremoniális szerepet tölt be. Ugyanakkor az államfői tisztség a négy legfontosabb politikai pozíció közé tartozik a Kommunista Párt főtitkára, a miniszterelnök és a parlament elnöke mellett.

Elemzők szerint Lamot államfői kinevezése egy lépéssel közelebb viszi a párt főtitkári tisztségéhez. A 80 éves Nguyen Phu Trong - immár harmadik - főtitkári mandátuma 2026 végéig tart.

A Kommunista Párt a parlament új elnökének a 61 éves Tran Thanh Mant nevezte ki, aki 2021 óta a képviselőtestület alelnöke volt.

(MTI)