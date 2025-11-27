Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. november 27. 11:03 ::

Egy hálás afgán vadászott nemzeti gárdistákra a Fehér Háznál

Fegyveres támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében szerdán, a két katonát válságos állapotban vitték kórházba, a lövöldözőt őrizetbe vették. Donald Trump elnök terrortámadásnak nevezte a történteket.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette az erőszakos cselekmény tényét.



Fotó: Mark Schiefelbein / AP

Donald Trump elnök nem sokkal a támadást követően Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a két megsebesült katonát válságos állapotban vitték kórházba, és közölte, hogy a támadót is kórházban ápolják, súlyos sebesülésekkel. Az elnök bejegyzésében a tettest "állatnak" nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért, és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait.

A lövöldözés a Fehér Háztól mintegy másfél kilométerre történt. Az erőszakos incidens helyszínét lezárták, a városi rendőrség és a titkosszolgálat egységei, valamint a Nemzeti Gárda katonái is részt vettek az intézkedésben. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a támadó egyedül cselekedett-e.

Donald Trump elnök nem tartózkodott a Fehér Házban, kedden Floridába utazott, hogy otthonában töltse a Hálaadás ünnepét.

Karoline Leavitt szóvivő közölte, hogy az elnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.

Donald Trump elnök közbiztonsági intézkedéseinek keretében a Nemzeti Gárda több száz tagja járőrözik az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsen a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben. A Nemzeti Gárda több más nagyvárosban is jelen van támogató szerepben.

A helyi rendőrség közlése szerint a támadás célzott, lesből végrehajtott akció volt. A lövöldözőt más, szolgálatban lévő gárdisták tették ártalmatlanná, a támadót is súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Az amerikai hatóságok közölték, hogy nincs további gyanúsított, a tettes egyedül cselekedett. A sajtótájékoztatókon elhangzott, hogy az ügyet terrorcselekményként vizsgálják.

Az NBC News és a CBS News és hivatalos források szerint a gyanúsított egy 29 éves afgán állampolgár, Rahmanullah Lakanwal, aki 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Biden-kormány által indított programban, amelynek keretében több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át az Egyesült Államokba az országból való kivonulás után, a gyanúsított azóta Washington államban él.



Rahmanullah Lakanwal, háláját lerovó afgán

Donald Trump elnök a Truth Social közösségi platformon tett videóüzenetben "terrortámadásnak", "a nemzet elleni bűncselekménynek" minősítette az esetet, és közölte, hogy a támadó "nagyon súlyos árat fizet", egyben bejelentette, hogy minden, a Biden-korszakban Afganisztánból érkezett személyt újra átvizsgáltatnak.

Pete Hegseth hadügyminiszter közölte: Trump elnök utasítására a Nemzeti Gárda további 500 tagját vezénylik Washingtonba. Jelenleg több mint 2200 gárdista teljesít szolgálatot a fővárosban.

Frissítés: Felfüggesztették az afgánok menedékkérelmeinek elbírálását

Az amerikai kormány szerdán bejelentette, azonnali hatállyal felfüggeszti az afgán állampolgárok menedékkérelmeinek elbírálását, nem sokkal azután, hogy egy afgán állampolgár lövöldözött Washington belvárosában, a Fehér Háztól mintegy másfél kilométerre.

Az amerikai bevándorlási hivatal az X-en közzétett tájékoztatása szerint a rendelkezés határozatlan ideig tart.

"Minden egyes, a Biden-kormányzat idején az országunkba érkezett külföldit újra át kell vizsgálni" - szögezte le Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve: minden szükséges intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy eltávolítsanak "bármely külföldit, bármely országból is érkezett, aki nem tartozik ide, és országunk nem húz belőle hasznot".

A bejelentés előtt alig néhány órával közölték a hatóságok, hogy fegyveres támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében; az elkövetőt őrizetbe vették.

Az NBC News és a CBS News és hivatalos források szerint a gyanúsított egy 29 éves afgán állampolgár, Rahmanullah Lakanwal, aki 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Biden-kormány által indított programban, amelynek keretében több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át az Egyesült Államokba az országból való kivonulás után.

A merénylő az afgán hadsereg katonájaként együttműködött az amerikai hadsereggel és az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA) a dél-afganisztáni Kandahárban, ahol az Egyesült Államok egyik legjelentősebb támaszpontja működött - jelentette a Fox News hírtévé John Ratcliffe-et, a CIA igazgatóját idézve.

