Külföld :: 2025. november 28. 13:33 ::

Megerősítették több mint 70 cápa- és rájafaj védelmét

Megerősítették pénteken több mint 70 cápa- és rájafaj védelmét a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény (CITES) részes államai.

Az üzbegisztáni Szamarkandban hozott intézkedést üdvözölték természetvédelmi szakértők, akik korábban arra figyelmeztettek, hogy számos cápa- és rájafajra egyre nagyobb nyomás nehezedik a túlhalászat és az éghajlatváltozás miatt.

Barbara Slee, a Nemzetközi Állatjóléti Alap (IFAW) programigazgatója kiemelte: a tudományos adatokból világosan látszik, hogy a cápák ügye természetvédelmi kérdés, és ezeket az állatokat nem szabad halászati erőforrásként kezelni.

A CITES több mint 40 ezer állat- és növényfaj kereskedelmét szabályozza. A pénteken elfogadott intézkedések értelmében megtiltják ezentúl a cetcápák, az atlanti ördögráják és a sasrájafélék családjába tartozó mobulák kereskedelmét. Csütörtökön a kihalás által fenyegetett óceáni fehérfoltú cápa kereskedelmének tilalmáról született döntés. Számos más cápafaj kereskedelme pedig csak abban az esetben lesz engedélyezhető, ha azt az adott fajra vonatkozóan fenntarthatónak ítélik meg.

A Természetvédelmi Világszövetség (UICN) szerint a cápa- és rájafajok több mint harmadát kihalás fenyegeti. Sok állatot az uszonyáért, a májáért vagy a húsáért halásznak, illetve jelentős számú állat pusztulását okozzák véletlenül a más fajok levadászására kivetett halászhálók.

(MTI)