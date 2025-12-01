Külföld :: 2025. december 1. 13:53 ::

Europol: illegális kriptoszolgáltatást számoltak fel Németországban és Svájcban

A svájci és német bűnüldöző szervek felszámolták a Cryptomixer nevű, illegális kriptovaluta-keverő szolgáltatást, és mintegy 25 millió euró értékű bitcoint foglaltak le - közölte hétfőn az EU rendőri együttműködési ügynöksége, a hágai székhelyű Europol.

A műveletet, az Europollal együttműködve, november végén hajtották végre, elsősorban Zürichben. Az Europol tájékoztatása szerint a hatóságok három szervert, valamint a szolgáltatásnak helyet adó weboldalt is zárolták.

A 2016-ban létrehozott Cryptomixer a gyanú szerint kriptovaluta-keverési szolgáltatást nyújtott kiberbűnözőknek, köztük zsarolóvírust használó csoportoknak és darkweb-piactereknek. A platform lehetővé tette a bűncselekményekből származó kriptovaluta eredetének elrejtését, megnehezítve a tranzakciók követhetőségét. A szolgáltatáson működése során több mint 1,3 milliárd euró értékű bitcoin áramlott át - közölte az Europol.

A keverőszolgáltatás egy közös alapba gyűjtötte a felhasználók kriptovalutáit, és véletlenszerű időpontokban, különböző címekre továbbította azokat, így akadályozva a pénzmozgások visszakövetését. Az ilyen típusú szolgáltatásokat gyakran használják fel tisztára mosott kriptovaluták kriptotőzsdékre történő továbbutalása előtt.

Az Europol emlékeztetett arra, hogy 2023-ban a Chipmixer nevű keverőszolgáltatás felszámolásában is közreműködött.

(MTI)