Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. december 1. 23:18 ::

Pusztán húsz évet kaphat a rotterdami késelés elkövetője

Húsz évi letöltendő szabadságvesztést és kötelező pszichiátriai kezelés elrendelését kérte a holland ügyészség hétfőn az ellen a 23 éves bevándorló ellen, aki tavaly szeptemberben halálra késelt egy 32 éves német férfit, egy 33 éves svájci férfit pedig súlyosan megsebesített a rotterdami Erasmus-hídon.

A Dutchnews hírportál beszámolója szerint a vádlott, Ayoub M. ellen terrorista indíttatású emberölés és emberölési kísérlet miatt emeltek vádat. A Schiphol repülőtér közelében működő, fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmazó bíróság előtt a vádlott azt vallotta, hogy nem emlékszik a történtekre, és tagadta, hogy terrorista volna.

A vádlott a támadás idején pártfogó felügyelete alatt állt, mert 2022-ben késsel rátámadt az anyjára, és emiatt két évet el kellett töltenie egy igazságügyi pszichiátriai intézetben.

A hétfői tárgyaláson az áldozatok hozzátartozói beszámoltak arról, hogy milyen hatása van rájuk a történteknek. A támadást túlélő svájci férfi elmondta: pánikrohamai vannak, és kerüli a nyilvános helyeket. A meggyilkolt német áldozat anyja szerint a vádlottat soha nem szabadna szabadlábra helyezni.

Ayoub M. a vád szerint "Allahu akbar!" kiáltással támadt áldozataira, és próbált volna másokat is megsebesíteni, mielőtt járókelők ártalmatlanították. Az ügyészség közölte: a támadás napján késeket vásárolt. Telefonján az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet propagandavideóit és arab nyelvű muszlim prédikációkat találtak.

"Egyértelműen előre megfontolt tervről volt szó" - hangsúlyozta az ügyész a tárgyaláson.

(MTI nyomán)