Irán 22 milliárd dolláros kártérítést követel az Egyesült Államoktól

Teherán 22 milliárd dolláros (7216 milliárd forint) kártérítést követel az Egyesült Államoktól amiatt, mert szerinte Washington támogatta a 2022-es iráni tömegtüntetéseket - közölte az iszlám köztársaság kormányának igazságügyi szóvivője.

Aszgár Dzsahangir sajtótájékoztatóján azt mondta: "az Egyesült Államok befolyása egyértelműen látszott számos iráni bűncselekményen, köztük a 2022-es gyászos őszi eseményeken is". A teheráni bíróság egy korábbi ítéletében már több mint 22 milliárd dollár kifizetésére kötelezte az amerikai kormányt a tüntetőknek nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért - tette hozzá. A szóvivő nem közölte, hogy mikor hozták meg ezt a bírósági ítéletet.

Három évvel ezelőtt az Egyesült Államok és Izrael összefogott, és "kihasználták az akkori feszült iráni helyzetet", ami olyan cselekmények elkövetéséhez vezetett, "amelyeknek a következtében ártatlan emberek haltak meg, és jelentős anyagi károk keletkeztek" - mondta a szóvivő, de részleteket ezzel kapcsolatban nem közölt.

Iránban egy 22 éves kurd nő, Mahszá Amini halálát követően robbant ki országos tiltakozási hullám 2022 őszén. Aminit őrizetbe vette az erkölcsrendészet, mert nem előírás szerint viselte a kötelező muszlim fejkendőt, majd fogva tartása közben, szeptember 13-án meghalt. A teheráni rendőrség tagadta, hogy az őrizetbe vételnek köze lett volna a nő halálához. Szemtanúk szerint bántalmazták. Az eset országos tiltakozást váltott ki, amelybe sok diák is bekapcsolódott.

Az Egyesült Államok támogatásáról biztosította akkor a demonstrálókat, Teherán viszont külföldiek által szított lázadásnak minősítette a tüntetéseket, amelyek közül sok torkollott összecsapásokba a karhatalmi erőkkel. A szétvert tüntetéseknek az iráni hatóságok hivatalos jelentései szerint több száz halálos áldozatuk volt, köztük sok rendőr is, több ezer embert pedig letartóztattak.

(MTI)