Két elmebeteg, pedofil amerikai Haiti elleni inváziót tervezett

Nem mindennapi vádak miatt kell felelnie két férfinak a texasi szövetségi ügyészség előtt, melyről az AP News számol be.

A 21 éves Gavin Rivers Weisenburg és a 20 éves Tanner Christopher Thomas ellen az a vád, hogy 2024 augusztusa és 2025 júliusa között összeesküvést szőttek, mely során amerikai állampolgárokat (hajléktalanokat) kívántak toborozni, fegyvereket, lőszereket és vitorlást kívántak szerezni, hogy megszállhassák a Haiti Köztársasághoz tartozó Gonâve szigetét.



Tanner Christopher Thomas és Gavin Rivers Weisenburg

Az abszurd terv azt tartalmazta, hogy a 87 ezres sziget megszállása után a szigeten található valamennyi férfit kivégzik, a nőket és gyerekeket pedig szexrabszolgának fogják használni. Azért esett a szigetre a választásuk, mert úgy remélték, hogy az instabil politikai rendszer kedvezhet terveik végrehajtásához.

Hogy tervüket végrehajtsák, elkezdték tanulni a kreol nyelvet, valamint Thomas még az amerikai légierőhöz is csatlakozott, hogy katonai képességeket szerezzen erre a célra. A vádirat szerint a tervek mögött semmilyen ideológiai vagy filozófiai meggyőződés nincs, a két férfit a szexuális vágyuk kiélésének lehetősége inspirálta.



Gonave szigete Hispaniola partjainál található, amelynek nyugati része a Haiti Köztársaság fő területét alkotja

Az amerikai ügyészség szerint az amerikai légierő különleges nyomozási hivatala is a nyomozó ügynökségek között volt. A légierő pénteken nem reagált azonnal a Thomas szolgálatával kapcsolatos megkeresésre.

A vádlottaknak gyermekpornográfia készítése miatt is felelniük kell, emiatt 30 évet kaphatnak.

