A német hadsereg szerdán szolgálatba állította az Izraeltől vásárolt, ballisztikus rakéták elhárítására is képes Arrow 3 légvédelmi rendszert.
Israel completes its LARGEST defense export deal EVER, handing Arrow 3 defense system to Germany— RT (@RT_com) December 3, 2025
Completing $4.6 billion sale
'Deeply moved as a 2nd-generation Holocaust survivor because defense system developed by finest Jewish minds will now defend Germany — Maj. Gen. Baram pic.twitter.com/4O2C56k64T
Holger Neumann, a német légierő főparancsnoka az Annaburger Heide gyakorlótéren tartott szemlén "stratégia jelentőségű új képességről" beszélt. Mint mondta, a szolgálatba állított rendszer kiszélesíti a légvédelmi lehetőségek tárházát. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború és ezzel kapcsolatban az Oroszország által rendszeresített új rakéták világossá teszik, "mennyire valóságossá vált az eddig absztrakt fenyegetés, s milyen sürgető képesnek lennünk arra, hogy a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat leküzdhessük".
Az izraeli-amerikai fejlesztésű Arrow 3 képes 100 kilométernél magasabban, vagyis a világűr határán repülő célpontok megsemmisítésére is, ami olyan képesség, amellyel a Bundeswehr eddig nem rendelkezett. A rakétavédelmi rendszereket az ország három pontján tervezik majd telepíteni, ebből elsőként a Schönewalde/Holzdorf légitámaszponton.
Germany today took possession of the “Arrow 3” aerial defense system it purchased from Israel.— Adi (@Adi13) December 3, 2025
Jewish missiles will now protect the skies over Berlin. Who could have thought such a thing possible 75 years ago? pic.twitter.com/3Jp3VAqypw
Boris Pistorius német védelmi miniszter a dpa német hírügynökségnek az első egység üzembe helyezését megelőzően elmondta, hogy Németország először kapott lehetőséget a korai figyelmeztetésre, illetve lakossága és infrastruktúrája védelmére a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal szemben. "Ezzel a stratégiai képességgel, amely egyedülálló az európai partnereink körében, biztosítjuk központi szerepünket Európa szívében" - hangsúlyozta.
A gyártó szerint a rendszer "a legújabb, nagy hatótávolságú fenyegetéseket elfogja és megsemmisíti", különösen azokat, amelyek tömegpusztító fegyvereket hordoznak, a lehető legveszélytelenebb módon elporlasztva a káros anyagokat, így például a harci vegyi anyagokat.
BREAKING: Germany becomes the FIRST European country to deploy Israel’s powerful Arrow 3 missile defense system. 🇮🇱🇩🇪 pic.twitter.com/80P4oSRdUf— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) December 3, 2025
Az izraeli fegyveres erők Izrael történelmének legnagyobb fegyverüzletéről beszéltek. A német hadsereg 3,6 milliárd eurót fektet be a rendszerbe, amelyet most először helyeznek üzembe Izrael határain kívül. A németországi üzembe helyezésen az izraeli hadsereg és a fegyveripar képviselői is jelen voltak.
80 years after the Holocaust, the State of Israel is delivering the Arrow 3 missile defense system to Germany. The same Germany that recently imposed an arms embargo on Israel is now turning to us for protection. pic.twitter.com/lLsHs13D2q— daniel hanuka📟✌️ (@LionsOfZion_ORG) December 2, 2025
(MTI nyomán)