Külföld :: 2025. december 3. 19:47 ::

Mostantól zsidó légvédelmi rendszer óvja a németeket, és még büszkék is rá

A német hadsereg szerdán szolgálatba állította az Izraeltől vásárolt, ballisztikus rakéták elhárítására is képes Arrow 3 légvédelmi rendszert.





Completing $4.6 billion sale



'Deeply moved as a 2nd-generation Holocaust survivor because defense system developed by finest Jewish minds will now defend Germany — Maj. Gen. Baram Israel completes its LARGEST defense export deal EVER, handing Arrow 3 defense system to GermanyCompleting $4.6 billion sale'Deeply moved as a 2nd-generation Holocaust survivor because defense system developed by finest Jewish minds will now defend Germany — Maj. Gen. Baram pic.twitter.com/4O2C56k64T December 3, 2025

Holger Neumann, a német légierő főparancsnoka az Annaburger Heide gyakorlótéren tartott szemlén "stratégia jelentőségű új képességről" beszélt. Mint mondta, a szolgálatba állított rendszer kiszélesíti a légvédelmi lehetőségek tárházát. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború és ezzel kapcsolatban az Oroszország által rendszeresített új rakéták világossá teszik, "mennyire valóságossá vált az eddig absztrakt fenyegetés, s milyen sürgető képesnek lennünk arra, hogy a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat leküzdhessük".

Az izraeli-amerikai fejlesztésű Arrow 3 képes 100 kilométernél magasabban, vagyis a világűr határán repülő célpontok megsemmisítésére is, ami olyan képesség, amellyel a Bundeswehr eddig nem rendelkezett. A rakétavédelmi rendszereket az ország három pontján tervezik majd telepíteni, ebből elsőként a Schönewalde/Holzdorf légitámaszponton.





Jewish missiles will now protect the skies over Berlin. Who could have thought such a thing possible 75 years ago? Germany today took possession of the “Arrow 3” aerial defense system it purchased from Israel.Jewish missiles will now protect the skies over Berlin. Who could have thought such a thing possible 75 years ago? pic.twitter.com/3Jp3VAqypw December 3, 2025

Boris Pistorius német védelmi miniszter a dpa német hírügynökségnek az első egység üzembe helyezését megelőzően elmondta, hogy Németország először kapott lehetőséget a korai figyelmeztetésre, illetve lakossága és infrastruktúrája védelmére a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal szemben. "Ezzel a stratégiai képességgel, amely egyedülálló az európai partnereink körében, biztosítjuk központi szerepünket Európa szívében" - hangsúlyozta.

A gyártó szerint a rendszer "a legújabb, nagy hatótávolságú fenyegetéseket elfogja és megsemmisíti", különösen azokat, amelyek tömegpusztító fegyvereket hordoznak, a lehető legveszélytelenebb módon elporlasztva a káros anyagokat, így például a harci vegyi anyagokat.

BREAKING: Germany becomes the FIRST European country to deploy Israel’s powerful Arrow 3 missile defense system. 🇮🇱🇩🇪 pic.twitter.com/80P4oSRdUf December 3, 2025

Az izraeli fegyveres erők Izrael történelmének legnagyobb fegyverüzletéről beszéltek. A német hadsereg 3,6 milliárd eurót fektet be a rendszerbe, amelyet most először helyeznek üzembe Izrael határain kívül. A németországi üzembe helyezésen az izraeli hadsereg és a fegyveripar képviselői is jelen voltak.

80 years after the Holocaust, the State of Israel is delivering the Arrow 3 missile defense system to Germany. The same Germany that recently imposed an arms embargo on Israel is now turning to us for protection. pic.twitter.com/lLsHs13D2q December 2, 2025

(MTI nyomán)