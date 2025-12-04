Külföld :: 2025. december 4. 14:49 ::

Szkripal-ügy: London szerint Putyint "morális felelősség terheli" a mérgezés brit áldozatának haláláért

Vlagyimir Putyin orosz elnököt morális felelősség terheli annak a brit nőnek a haláláért, aki hét éve hunyt el novicsok típusú orosz katonai idegméreg okozta mérgezésben - áll a csütörtökön Londonban ismertetett vizsgálati jelentésben.

Az idegméreggel Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt próbálták megölni 2018 márciusában a délnyugat-angliai Salisbury városában.

Két brit állampolgár, a 45 éves Charlie Rowley és 44 éves élettársa, Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó fiolát.

Dawn Sturgess nem sokkal később belehalt a mérgezés szövődményeibe.

A brit kormány csütörtökön szankciókat jelentett be az orosz katonai hírszerzés számos tagja ellen.

(MTI)