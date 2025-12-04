Külföld :: 2025. december 4. 19:49 ::

Babis bejelentette, hogy lemond az Agrofert holdingról

Andrej Babis, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke csütörtökön este bejelentette, hogy lemond az Agrofert holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.

Az Agrofert részvényeit a jövőben egy független személy fogja kezelni. Babis halála után a holdingot gyermekei öröklik.

Ezt a politikus az X-en nyilvánosságra hozott videóban közölte.

A lépéssel Babis a politikusi és vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani.

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult.

Petr Pavel államfő ennek a problémának a megoldását szabta feltételül ahhoz, hogy Babist kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

(MTI)