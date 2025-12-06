Külföld :: 2025. december 6. 10:38 ::

Békedíjat kapott Trump

Donald Trump kapta az első FIFA-békedíjat Washingtonban, a 2026-os világbajnokság sorsolásán, írja a The Guardian, melyet a Telex szemlézett. Amikor az amerikai elnök átvette a díjat, azt mondta: a világ most biztonságosabb hely, és az Egyesült Államok a legmenőbb ország a világon.



Donald Trump és Gianni Infantino békedíjátadás közben (kép: Tasos Katopodis - FIFA)

Gianni Infantino, a FIFA elnöke pénteken a Kennedy Center for the Performing Arts színpadán adta át a díjat, és kiemelte, hogy Trumpot azokért a „kivételes és rendkívüli tetteiért választották, amik a világ békéjét és egységét szolgálják”.

A FIFA szerint a díjat „olyan embereknek ítélik, akik rendíthetetlen elkötelezettségükkel és tetteikkel segítik az összefogást a békéért”. Nem hozták nyilvánosságra a jelölési folyamat részleteit, de a The Guardian szerint megalakult egy új társadalmi felelősségvállalási bizottság a szervezetben, aminek elnöke a vitatott mianmari üzletember, Zaw Zaw, és ő fog javaslatot tenni a díjakra.

Ezzel az elismeréssel Trump legalább egy békedíjat bezsebelhetett, ha már nem kapta meg a Nobel-békedíjat, amiért évek óta kampányolt. Most élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének nevezte a FIFA díját, és beszédében azt mondta, hogy „milliók életét mentette meg” például Kongóban, Indiában és Pakisztánban.

Infantino és Trump között egyébként szoros a kapcsolat, a páros együtt jelent meg egy egyiptomi csúcstalálkozón októberben, röviddel a gázai tűzszünet érvénybe lépése után. Infantino többször hangsúlyozta, hogy a foci „a boldogságba fektet” és a „béke üzenetét hordozhatja”. A FIFA idén szorosabbra fűzte kapcsolatait Trump belső körével is.